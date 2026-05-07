FC Barcelona walczy o mistrzostwo Hiszpanii. El Clasico hitem weekend Eleven Sports

LALIGA EA SPORTS

Najważniejsze transmisje:

Atlético Madryt - RC Celta Vigo, sobota, 9 maja, 18:30, Eleven Sports 3

FC Barcelona (Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny) - Real Madryt, niedziela, 10 maja, 21:00, Eleven Sports 1 (studio od 19:30).

Komentarz ze Spotify Camp Nou: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak, studio na stadionie Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban, studio w Barcelonie: Radosław Przybysz, Daniel Sobis, Marcin Gazda

FC Barcelona jest coraz bliżej drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii, ale na cztery kolejki przed końcem rozgrywek nadal nic nie jest przesądzone. Matematyczne szanse na tytuł zachowuje Real Madryt, który ma 11 punktów straty i robi wszystko, by jak najdłużej utrzymywać presję na Barçy. Kluczowe dla losów trofeum będzie niedzielne El Clásico, w którym oba zespoły zmierzą się na Spotify Camp Nou. Jeśli Blaugrana wygra lub zremisuje, to będzie mogła wspólnie ze swoimi kibicami rozpocząć świętowanie. Natomiast w przypadku zwycięstwa Królewskich różnica zostanie zniwelowana do ośmiu "oczek" i kwestia mistrzostwa rozstrzygnie się w samej końcówce sezonu. Stawką tego niezwykle istotnego meczu jest także prestiż, bo długa historia zmagań Dumy Katalonii z Los Blancos obfitowała w wiele emocji i kontrowersji. Podczas wielkiego klasyku widzowie zobaczą w akcji wielkie gwiazdy światowego futbolu, takie jak Robert Lewandowski, Vinicius Júnior, Pedri czy Jude Bellingham. W poprzednich pięciu starciach pomiędzy tymi drużynami padło w sumie aż 27 goli i również teraz można liczyć na wyjątkowe piłkarskie emocje i ofensywne popisy z obu stron.

W nadchodzącej kolejce warto zwrócić uwagę też na potyczkę czwartego w stawce Atlético Madryt z szóstą Celtą Vigo. Piłkarze trenera Diego Simeone są już niemal pewni gry w następnej edycji Ligi Mistrzów, lecz nadal toczą bój o miejsce na ligowym podium. Z kolei ich przeciwnicy są w grze o awans do europejskich pucharów i na Riyadh Air Metropolitano zamierzają walczyć o pełną pulę. Oba mecze pomiędzy Los Colchoneros a Celestes w 2025 roku zakończyły się remisami. Czy tym razem uda się wyłonić zwycięzcę?

SERIE A

Najważniejsze transmisje:

S.S. Lazio - Inter Mediolan (Piotr Zieliński), sobota, 9 maja, 18:00, Eleven Sports 1 (studio od 17:40)

US Lecce - Juventus FC, sobota, 9 maja, 20:45, Eleven Sports 1 (studio od 20:15)

Inter Mediolan jest już pewny zdobycia mistrzostwa Włoch, ale wciąż ma o co walczyć w sezonie 2025/26. Lautaro Martínez, Piotr Zieliński i ich koledzy chcą potwierdzić, że są najskuteczniejszym zespołem w Serie A, a także zapracować na miano najszczelniejszej defensywy. Podczas wyjazdowej konfrontacji z S.S. Lazio Nerazzurri mogą spodziewać się wysoko postawionej poprzeczki. Rzymianie są bowiem niepokonani u siebie od prawie trzech miesięcy i pragną przerwać serię ośmiu meczów bez wygranej z Mediolańczykami. W ostatnich tygodniach piłkarze ze stolicy są w świetnej formie, co pokazali między innymi w zwycięskich spotkaniach z SSC Napoli oraz AC Milanem. Ich zmagania z Interem zaplanowano zaledwie cztery dni przed wielkim finałem Pucharu Włoch, w którym również zmierzą się z podopiecznymi trenera Cristiana Chivu. Gdyby teraz udało im się pokonać podbudowany zdobyciem scudetto zespół, to zyskaliby mentalną przewagę przed rywalizacją w Coppa Italia.

W innym istotnym meczu Juventus FC zagra na wyjeździe z US Lecce. Klub z Turynu jest na czwartym miejscu w tabeli i dzięki zwycięstwu umocni swoją pozycję w grze o kwalifikację do Ligi Mistrzów. Jego przewaga nad Como wynosi jednak tylko trzy punkty, dlatego wpadka może okazać się wyjątkowo bolesna. Z kolei dla gospodarzy to starcie jest istotne w kontekście batalii o utrzymanie w Serie A. Ekipa z Lecce znajduje się tuż nad strefą spadkową i wygrana zagwarantuje jej bezpieczną lokatę, jeśli dzień później Cremonese nie pokona u siebie Pisy.

BUNDESLIGA

Najważniejsze transmisje:

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, piątek, 8 maja, 20:30, Eleven Sports 1

VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen, sobota, 9 maja, 15:30, Eleven Sports 1 (studio od 15:00)

VfL Wolfsburg (Kamil Grabara) - Bayern Monachium, sobota, 9 maja, 18:30, Eleven Sports 2

VfL Wolfsburg ostatnio nie przegrywa, a jego celem jest utrzymanie 16. pozycji gwarantującej grę w barażu o pozostanie w Bundeslidze. W nadchodzącej kolejce o punkty nie będzie jednak łatwo, ponieważ na Volkswagen Arena przyjedzie mistrz Niemiec - Bayern Monachium. Kamil Grabara i spółka nadal mają w pamięci jesienne spotkanie na Allianz Arena, kiedy ulegli Bawarczykom aż 1:8. Teraz podobna klęska sprawi, że mogą znaleźć się na miejscu bezpośrednio zagrożonym degradacją. O tym, że można powalczyć z Die Roten, przekonali się w miniony weekend piłkarze zamykającego ligową stawkę FC Heidenheim, remisując z nimi 3:3. W Wolfsburgu kluczowa będzie postawa Grabary, który stanie przed zadaniem powstrzymania tak skutecznych zawodników jak Harry Kane czy Michael Olise. Warto przypomnieć, że polski bramkarz ma w bieżącym sezonie na koncie obronionych aż 125 strzałów, co daje mu pod tym względem drugą lokatę w Bundeslidze, tuż za Moritzem Nicolasem z Borussii M'gladbach.

Ciekawie powinno być też na MHP Arena, gdzie VfB Stuttgart podejmie Bayer 04 Leverkusen. Zespoły te toczą bezpośrednią walkę o awans do Ligi Mistrzów. Obecnie Aptekarze są na czwartym miejscu w tabeli, ale ekipa ze Stuttgartu ma tyle samo punktów i tylko minimalnie gorszy bilans bramkowy. Obie drużyny muszą też uważać na czający się za ich plecami Hoffenheim. Zwycięstwo w tym meczu będzie kluczowe dla tego, kto ostatecznie będzie mógł cieszyć się z gry w piłkarskiej elicie w przyszłym sezonie.

Warto śledzić także wydarzenia na Na Signal Iduna Park, gdzie Borussia Dortmund zagra z Eintrachtem Frankfurt. Ekipa BVB pragnie tym meczem przypieczętować zdobycie wicemistrzostwa Niemiec, a gościom punkty są potrzebne w boju o awans do europejskich pucharów. Kibice liczą na podobne widowisko jak w styczniu, kiedy w starciu na Waldstadionie padł remis 3:3.

LIGA PORTUGAL

Najważniejsza transmisja:

AVS Futebol SAD - FC Porto (Jan Bednarek, Jakub Kiwior), niedziela, 10 maja, 19:00, Eleven Sports 3

FC Porto świętuje swój 31. tytuł mistrza Portugalii, a AVS Futebol SAD musi pogodzić się ze spadkiem z ligi. Oba zespoły zmierzą się w ten weekend na Estádio do CD Aves i choć ostateczne rozstrzygnięcia w tabeli już zapadły, stawką tej rywalizacji pozostaje sportowa duma. Nowi mistrzowie spróbują udowodnić swoją dominację, dlatego możemy liczyć na ciekawe widowisko. Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz pozostałe gwiazdy Smoków celują w trzynasty z rzędu mecz bez porażki. Ten pierwszy strzelił przed tygodniem zwycięskiego gola w konfrontacji z FC Alvercą, co pozwoliło zawodnikom i kibicom rozpocząć fetowanie. W wyjazdowym starciu z AVS goście będą musieli radzić sobie bez zdającego maturę Oskara Pietuszewskiego. Jego kolegom o punkty może być trudniej niż się z pozoru wydaje, ponieważ gospodarze nie przegrali od czterech spotkań. Ponadto pod koniec kwietnia sprawili sporą sensację, remisując ze Sportingiem CP 1:1. Czy uda im się zatrzymać rozpędzone Porto?

LIGUE 1 MCDONALD'S

Najważniejsza transmisja:

Multiplex - transmisja łączona, niedziela, 10 maja, 21:00, Eleven Sports 4

W nadchodzący weekend odbędą się mecze przedostatniej kolejki ligi francuskiej. Przed startem tej serii gier prowadzące w tabeli Paris Saint-Germain nadal nie jest pewne zdobycia mistrzostwa Francji. Wygrana ze Stade Brestois 29 może to zagwarantować, jednak wiele będzie zależało także od wyników innych spotkań. Warto również pamiętać, że PSG ma jeszcze przed sobą zaległe starcie z drugim w stawce i tracącym do niego sześć punktów Lens. Za plecami najlepszej dwójki też jest ciekawie, bo aż pięć klubów toczy zacięty bój o miejsca dające kwalifikację do Ligi Mistrzów oraz innych europejskich rozgrywek. Aspiracje do czołowych lokat zgłaszają Olympique Lyonnais, Lille OSC, Stade Rennais FC, AS Monaco i Olympique Marsylia. Polscy kibice ze szczególną uwagą będą obserwowali występ Rennes, którego barw bronią Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski. Ostra walka jest także w dole stawki, gdzie w grze o utrzymanie lub baraże pozostają FC Nantes, AJ Auxerre, OGC Nice, Le Havre AC i Angers SCO. Transmisja łączona z odbywających się równolegle spotkań sprawi, że widzowie na bieżąco będą mogli śledzić sytuację w tabeli.

