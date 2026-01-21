FC Barcelona w żałobie. Komunikat nadszedł późnym wieczorem

Lucien Muller był postacią doskonale znaną kibicom hiszpańskiej i europejskiej piłki. Francuz zapisał się w historii futbolu zarówno jako zawodnik, jak i trener, a szczególne miejsce w jego biografii zajmujeFC Barcelona. Przez lata uchodził za piłkarza solidnego, inteligentnego boiskowo i oddanego drużynie, a po zakończeniu kariery próbował swoich sił na ławce trenerskiej.

W trakcie kariery piłkarskiej Muller występował na pozycji pomocnika. Pierwsze kroki stawiał w klubach ze swojej ojczyzny, gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę skautów. Jego rozwój zaowocował transferem do Realu Madryt, co było jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Po kilku sezonach spędzonych w stolicy Hiszpanii, w 1965 roku przeniósł się do odwiecznego rywala "Królewskich" - FC Barcelona.

W barwach "Dumy Katalonii" spędził trzy sezony. Łącznie rozegrał 125 spotkań, w których zdobył pięć bramek. Był ważnym elementem zespołu, który w tym okresie sięgnął po Puchar Króla oraz Puchar Miast Targowych. W 1968 roku rozstał się z Barceloną i dołączył do Burgos, gdzie niedługo później zakończył piłkarską karierę. Następnie rozpoczął pracę trenerską, prowadząc kluby w Hiszpanii i Francji. W sezonie 1978/1979 ponownie związał się z Barceloną, tym razem jako szkoleniowiec pierwszej drużyny. Jego kadencja okazała się jednak nieudana i przed zakończeniem rozgrywek został zwolniony, a zastąpił go asystent Joaquim Rife.

Nie żyje Lucien Muller. Barcelona pożegnała byłego zawodnika i trenera

We wtorek, 20 stycznia, w wieku 91 lat Lucien Mueller zmarł. FC Barcelona poinformowała o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz na oficjalnej stronie internetowej, żegnając byłego piłkarza i trenera. Klub podkreślił jego wkład w historię "Blaugrany" i złożył kondolencje rodzinie oraz bliskim zmarłego.

Rozwiń

Lucien Muller ANTHONY SERPE AFP

Hajto miażdży Grabarę! "Mógł iść gdzie indziej" Polsat Sport