FC Barcelona w tarapatach. Ostra reakcja światowej organizacji. W tle naruszenie praw człowieka

Kłopoty finansowe, jakie dotykają FC Barcelona, nie są już żadną tajemnicą. "Blaugrana" cierpi przez działania swojego poprzedniego zarządu, na którego czele stał Josep Maria Bartomeu. Hiszpański działacz doprowadził do tego, że od kilku okienek transferowych Barcelona nie może działać na rynku w ramach zasady 1:1, a jedynie 3:1, co oznacza, że na każde wydane euro, musi poświadczyć trzema zarobionymi.

W związku z tymi problemami pojawiają się także trudności z zarejestrowaniem piłkarzy, którzy przybyli do klubu lub przedłużyli umowy. Wszystko miała zmienić historyczna umowa sponsorska z firmą Nike, ale jak się okazało, to wciąż zbyt mało, aby odpowiednio zwiększyć limity płacowe bez naginania zasad La Liga.

Barcelona w tarapatach. Amnesty International w akcji

W związku z tym Barcelona poszukuje zarobku z praktycznie każdym możliwym miejscu. Oprócz prób sprzedania piłkarzy, klub działa także w ramach podpisywania umów partnerskich. Tak się stało w przypadku nawiązania współpracy z Demokratyczną Republiką Konga. Ta od początku budziła spore kontrowersje.

Trudno było jednak spodziewać się, że do gry wkroczy Amnesty International. Tak się stało. Światowa organizacja wydała komunikat, w którym wprost zarzucane jest Barcelonie "tuszowanie łamania praw człowieka za pomocą sportu". Innymi słowy "sportwashing", o którym tak wiele mówiło się podczas mistrzostw świata w Katarze.

FC Barcelona w ramach współpracy z Demokratyczną Republiką Konga zapewniła afrykańskiemu państwu miejsce na plecach swoich koszulek treningowych. Według medialnych doniesień z tytułu podpisanej umowy "Duma Katalonii" zarabia rocznie od 10 do 11,5 miliona euro.

