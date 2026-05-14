FC Barcelona w centrum burzy, padły zarzuty o oszustwo. Stanowcza reakcja Flicka

Jakub Rzeźnicki

Kompletnie niespodziewanie FC Barcelona uległa w środę Deportivo Alaves 0:1 i straciła szansę na dobicie do granicy 100 punktów w La Liga. Przed meczem "Duma Katalonii" znalazła się w centrum burzy za sprawą oskarżeń ze strony Florentino Pereza. Prezesowi Realu Madryt komletnie puściły hamulce - uderzył w Barcę z pełną mocą. Do tego stopnia, że do oskarżeń o oszustwo musiał odnieść się sam Hansi Flick.

Robert Lewandowski i Hansi FlickRicardo Larreina/Europa Press via Getty Images / URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

Zwycięstwo 2:0 nad Realem Madryt przypieczętowało mistrzowski tytuł dla Barcelony. Wyraźnie pogodzić się nie mógł z tym prezes "Królrwskich" - Florentino Perez. Nie dość, że zerwał z tradycją i nie pojawił się na wspólnym lunchu przed El Clasico, a także zbojkotował mecz i nie zasiadł na trubunach, to jeszcze kompletnie puściły mu hamulce w trakcie konferencji prasowej.

Florentino Perez uderzył w Barcelonę. Padły poważne oskarżenia

Kibice spodziewali się konkretnych ogłoszeń - planów transferowych, rozstań lub potwierdzenia pogłosek na temat porozumienia z Jose Mourinho. Zamiast tego otrzymali porcję złośliwości ze strony działacza pod adresem dziennikarzy, a także serię ataków wymierzonych w FC Barcelona.

Zgodnie z narracją Pereza Real Madryt był notorycznie oszukiwany w La Liga, a "Blaugrana" wygrała ligę jedynie przez skorumpowanie działaczy. Klub z Katalonii nie mógł przejść obojętnie wobec takich oskarżeń i postanowił przekazać sprawę w ręce działu prawnego.

Członkowie Realu Madryt są ze mną w walce z Negreirą i innymi. Nie zawsze cierpi Real Madryt; cierpią też inne drużyny. Barça zawsze na tym korzysta. Zobaczymy, czy UEFA zaangażuje się w tę sprawę, bo na pewno to zrobi. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie przyszedłem tu po to, żeby sędziowie bogacili się na pieniądzach Barcelony
wypalił Perez.

- Relacje z nimi (z Barcą - przyp. red.) są całkowicie rozbite. Nie chcę mieć nic wspólnego z podmiotem, który przez dwadzieścia lat płacił arbitrom. Chcę, żeby sprawiedliwości stało się zadość - pieklił się.

Flick odpowiedział prezesowi Realu Madryt. Krótko i dosadnie

O słowa Pereza podczas konferencji prasowej po porażce z Deportivo Alaves zapytano Hansiego Flicka. Jego reakcja była stanowcza.

Myślę, że to coś, co nie zasługuje na odpowiedź
skomentował krótko Niemiec.

FC Barcelona planuje w związku z oskarżeniami o oszustwo ze strony sternika "Los Blancos" złożyć przeciwko niemu pozew. - Mieliby do tego prawo. Skoro uważają, że muszą nas pozwać... Piłka nożna czeka na rozstrzygnięcie największej sprawy korupcyjnej na świecie. Czy chcemy poważnej piłki nożnej? To korupcja systemowa. Real Madryt jest jedynym, który złożył formalną skargę. La Liga również jest w to zamieszana i nic nie mówi - brzmiała odpowiedź ze strony działacza.

Mężczyzna w czarnej bluzie trzymający mikrofon i przemawiający na tle grupy osób ubranych w piłkarskich koszulkach w kolorach bordowo-granatowych.
Hansi FlickGONGORAAFP
Starszy mężczyzna w garniturze i okularach siedzi przy stole konferencyjnym, przed mikrofonem, obok szklanki i butelki wody, na tle niebieskiego ekranu.
Florentino PerezAlberto GardinAFP
Drużyna piłkarska ubrana w niebiesko-bordowe stroje świętuje zdobycie trofeum, którego centralnym punktem jest duży puchar otoczony przez zawodników i dwóch elegancko ubranych mężczyzn.
FC Barcelona świętująca mistrzostwo HiszpaniiANDREU DALMAUPAP
