FC Barcelona - Villarreal. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz FC Barcelona - Villarreal w ramach 26. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Villarreal. La Liga. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona w zeszły weekend przełamała serię dwóch porażek z rzędu, wygrywając 3:0 z Levante. Wcześniej "Blaugrana" najpierw uległa Atletico Madryt 0:4 w Pucharze Króla, a następnie 1:2 Gironie już w ramach La Liga. Dziś drużynę Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego czeka bardzo trudny sprawdzian, którym jest mecz z trzecią drużyną w ligowej tabeli.

"Barca" podejmie bowiem u siebie Villarreal. "Żółta Łódź Podwodna" rozgrywa bardzo dobry sezon i jako jedyna obok Atletico potrafi dotrzymać kroku Barcelonie i Realowi Madryt. Piłkarze Marcelino tracą do "Królewskich" dziewięć punktów i o jeden więcej do prowadzącej "Blaugrany". Mimo że dzisiejsi gospodarze odnieśli w tych rozgrywkach komplet zwycięstw przed własną publicznością, to goście z Vila-realu mają argumenty, aby to zmienić, ponieważ są czwartą najlepiej grającą na wyjazdach drużyną La Liga. Na 34 możliwe punkty do zdobycia w delegacjach Villarreal zdobył 20.

W tym sezonie oba zespoły zagrały ze sobą w drugiej połowie grudnia. Wówczas Barcelona wygrała z Villarrealem na wyjeździe 2:0. Natomiast dwie ostatnie wizyty "Żółtej Łodzi Podwodnej" w stolicy Katalonii zakończyły się jej wygranymi kolejno 5:3 i 3:2. Być może kibiców na Camp Nou dziś znów czeka obfite w bramki widowisko.

Mecz FC Barcelona - Villarreal w ramach 26. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Piłkarze FC Barcelona GONGORA AFP

