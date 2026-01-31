FC Barcelona ucieka Realowi Madryt. Triumf, ale co zrobił rywal Lewandowskiego

FC Barcelona w 2026 rok weszła z impetem, wygrywając Superpuchar Hiszpanii. W finale "Duma Katalonii" pokonała Real Madryt 3:2, co doprowadziło do zwolnienia Xabiego Alonso. W Katalonii nikt nie myśli o możliwym rozstaniu z Hansim Flickiem. Niemiecki szkoleniowiec właściwie nieustannie umacnia swoją pozycję.

Tak należy powiedzieć, gdy patrzy się na tabelę La Liga. Tam Barcelona przed 22. kolejką plasowała się na pierwszym miejscu z przewagą punktu nad Realem Madryt. Zaliczka nad "Królewskimi" mogła jednak wzrosnąć przynajmniej na kilkanaście godzin już w sobotni wieczór 31 stycznia.

Triumf Barcelony. Koszmarna nieskuteczność Ferrana

"Duma Katalonii" wyjechała na stadion beniaminka, który na początku sezonu zachwycał - Elche. Zespół z Walencji w tym sezonie już sprawił niespodziankę na swoim stadionie, remisując 2:2 właśnie z Realem. Co wiecej, w tabeli tylko za mecze domowe Elche plasowało się przed tym spotkaniem na piątym miejscu.

Hansi Flick nie znalazł w wyjściowym składzie miejsca dla Polaków. W meczu z Realem pierwszego gola strzeliło Elche. W sobotnim spotkaniu jako pierwsza piłkę w siatce umieściła "Blaugrana", a konkretnie Lamine Yamal, który w 5. minucie minął bramkarza i wpakował piłkę do pustej bramki.

W 30. minucie stało się jasne, że Joan Garcia czystego konta nie utrzyma. W sytuacji sam na sam z Hiszpanem nie pomylił się wychowanek "Królewskich" - Alvaro Rodriguez. Urugwajczyk kilka minut wcześniej był w podobnej sytuacji, ale wówczas zatrzymał go Alejandro Balde.

W 33. minucie w znakomitej sytuacji znalazł się Ferran Torres. Hiszpan najpierw trafił z bliska w poprzeczkę, a chwilę później w spojenie słupka z poprzeczką. Minutę później Ferran zatrzymał piłkę lecącą do bramki po strzale Ferrana Torresa. W 40. minucie już wątpliwości nie było.

Ferran dostał doskonałe podanie od Frenkiego i wpakował futbolówkę do siatki. W 47. minucie znów Hiszpan był w doskonałym położeniu. Wyszedł sam na sam z Inakim Peną, minął bramkarz i kopnął do bramki, ale lot futbolówki zablokował obrońca Elche. Dla Ferrana była to już trzecia bardzo dobra, zmarnowana okazja.

Dzięki temu Elche do przerwy przegrywało tylko jednym golem. Na drugą połowę z powodu kontuzji nie wyszedł Raphinha. Ta część rozpoczęła się od bardzo groźnej sytuacji po stronie gospodarzy. Alvaro Rodriguez nie zdołał jednak odpowiednio dokręcić piłki, aby ta wpadła do siatki.

W 51. minucie Mendoza zdołał pokonać Garcię po podaniu Alvaro, ale sędzia wskazał spalonego. W 61. minucie na placu gry pojawił się Robert Lewandowski. W 71. minucie Barcelona podwyższyła prowadzenie za sprawą Marcusa Rashforda. Anglik bez najmniejszych problemów z bliska wpakował piłkę do siatki. Ten gol przypieczętował wygraną Barcelony 3:1. "Blaugrana" ma teraz cztery punkty przewagi nad Realem.

Statystyki meczu Elche CF 1 - 3 FC Barcelona Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 9 30 Strzały celne 3 8 Strzały niecelne 5 15 Strzały zablokowane 1 7 Ataki 87 105

Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnie AFP

Barcelona U-19 przegrała finał pucharu interkontynentalnego po serii rzutów karnych LLUIS GENE / AFP /Jorge Rodrigues/Associated Press/East News AFP

Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona są liderem La Liga AFP

Jakub Popiwczak: Oczy się szkliły, nie będę ukrywał Polsat Sport