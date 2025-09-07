FC Barcelona się wzmacnia, Flick tylko na to czekał. To kolega Lewandowskiego

Już jakiś czas temu w Hiszpanii rozpoczął się sezon 2025/2026. W rozgrywkach La Liga odbyły się już trzy kolejki, podczas których FC Barcelona zanotowała dwie wygrane, z Mallorcą i Levante, a także zremisowała z Rayo Vallecano. W ten sposób ma na swoim koncie siedem "oczek" i plasuje się na czwartej lokacie.

W minionych spotkaniach występy zanotowali nowi zawodnicy klubu, Joan Garcia i Marcus Rashford. Pierwszy z wymienionych z miejsca stał się podstawowym golkiperem "Dumy Katalonii", a drugi powoli zbiera minuty, głównie jako zmiennik. Na swój debiut natomiast wciąż czeka utalentowany skrzydłowy, Roony Bardghji.

Wiele wskazuje, że w Barcelonie niebawem powinniśmy zobaczyć kolejne wzmocnienie. Tym razem będzie to nowa-stara twarz, bowiem do sztabu szkoleniowego Hansiego Flicka ponownie dołączyć ma Thiago Alcantara. Zdaniem Fabrizio Romano umowa została już sfinalizowana i jego powrót ma być kwestią czasu.

Thiago wraca do Barcelony, to już pewne

Co ciekawe, Thiago był już jednym z asystentów Flicka. Pracowali wspólnie przez miesiąc na początku minionej kampanii, lecz współpraca rozpadła się ze względu na konieczność powrotu do Anglii byłego piłkarza. W mediach już od dłuższego czasu spekulowano, że Hiszpan ma być zainteresowany ewentualnym powrotem.

Informacje te są bardzo dobrze, szczególnie dla wspomnianego niemieckiego szkoleniowca. Ten ma sobie cenić jego podejście do pracy, a także dobrze wspominać czasy, gdy 34-latek był jeszcze piłkarzem w jego drużynie, Bayernie Monachium.

Zdawać się może, że Thiago będzie miał łatwe wejście do drużyny. W końcu jest wychowankiem Barcelony, a także pracował tu już rok temu. W dodatku kilku zawodników zna osobiście z czasów gry w piłkę. Jednym z nich jest chociażby Robert Lewandowski, z którym wspólnie świętował zdobycie trofeum Ligi Mistrzów (2019/2020).

Najbliższe spotkanie aktualnego mistrza Hiszpanii zaplanowane jest na 14 września. Tego dnia rywalem będzie Valencia. Cztery dni później podopieczni Flicka rozpoczną grę w Lidze Mistrzów. Na start zmierzą się na wyjeździe z Newcastle United.

Robert Lewandowski ALBERTO GARDIN AFP

Robert Lewandowski Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Hansi Flick Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP