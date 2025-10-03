FC Barcelona się wycofuje, to koniec. Lewandowski i Szczęsny mogli tylko patrzeć

W 2021 roku głośno było o utworzeniu tzw. Superligi. Pierwszym przewodniczącym organizacji został prezydent Realu Madryt, Florentino Perez, a jego entuzjastami byli chociażby FC Barcelona czy Juventus. W tym projekcie, będącym konkurencją dla rozgrywek UEFA, zwłaszcza Champions League, co roku miały brać udział najlepsze zespoły z Europy, które rywalizowałyby w tak skonstruowanej lidze.

Formalnie Superliga została utworzona 18 kwietnia 2021 roku. Jednak, z powodu kontrowersji i wycofania się z udziału wszystkich klubów założycielskich, poza Barceloną i Realem Madryt, projekt został wstrzymany. Plany Pereza nie powiodły się, bowiem UEFA zapowiedziała zmianę formatu Ligi Mistrzów. Chodzi o wprowadzenie znanej nam już fazy ligowej, przy powiększeniu liczby uczestników do 36 drużyn.

FC Barcelona zadowolona z ruchu UEFA

Od sezonu 2024/2025 w rozgrywkach spod szyldu UEFA wprowadzono fazę ligową, a także zwiększono liczbę uczestników. Pomysł takiej reformy spotkał się z aprobatą m.in. władz FC Barcelony. Jak podaje kataloński serwis RAC1, "Blaugrana" cieszy się, że ich prośby zostały wysłuchane.

- Klub cieszy się, że najwyższa organizacja europejskiej piłki nożnej odpowiedziała na jego prośby, wprowadzając zmianę formatu rozgrywek. W zamian Barca cieszy się, że dochody są teraz korzystniejsze dla klubów - czytamy w artykule na stronie RAC1.

Relacje między FC Barceloną a UEFA wydają się być na dobrym poziomie. Ostatnio, podczas meczu z PSG, w którym udział wzięli Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, na trybunach pojawił się szef europejskiej federacji Aleksander Ceferin. Tam przebywał i rozmawiał m.in. z prezydentem Barcelony Joanem Laportą oraz jego paryskim odpowiednikiem, Nasserem Al-Khelaifim.

FC Barcelona porzuca projekt. "Nie widzi potrzeby kontynuowana idei"

RAC1 napisało to w artykule, w którym donosi o postanowieniu władz FC Barcelony. Klub Szczęsnego i Lewandowskiego, według katalońskich dziennikarzy, postanowił definitywnie porzucić ideę Superligi i wycofać się z jej wspierania. Hiszpanie argumentują to tym, że "Dumę Katalonii" satysfakcjonuje obecny kształt rozgrywek Ligi Mistrzów i "nie widzi potrzeby kontynuowania idei tworzenia nowych rozgrywek".

Jak kontynuują dziennikarze z serwisu RAC1, tym samym "Joan Laporta pozostawia Florentino Péreza samego w wyścigu o to, by Superliga stała się rzeczywistością". Tym bardziej, w obliczu poprawy stosunków klubu ze stolicy Katalonii z UEFA.

W artykule na stronie RAC1 czytamy też, że wkrótce ma zapaść orzeczenie na korzyść podmiotów promujących Superligę. To jednak nie zmieni podejścia władz FC Barcelony. Klub ma postrzegać nadchodzący komunikat jako próbę wywarcia presji na UEFA.

Robert Lewandowski i Joan Laporta PAU BARRENA AFP

Aleksander Ceferin Giuseppe Maffia AFP

Robert Lewandowski i Florentino Perez Mathieu Mirville/AFP AFP