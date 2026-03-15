FC Barcelona - Sevilla. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz FC Barcelona - Sevilla w ramach 28. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Sevilla. La Liga. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Passa kolejnych zwycięstw FC Barcelona została przerwana w miniony wtorek i zakończyła się na czterech. Na drodze drużyny Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w Lidze Mistrzów ponownie w tym sezonie stanęło Newcastle i wyszarpało remis. Nie wpływa to jednak na fakt, że "Blaugrana" może powalczyć o czwartą kolejną wygraną w La Liga.

Dziś jej rywalem będzie Sevilla. Ekipa z Andaluzji całkiem nieźle radzi sobie w ostatnim czasie. W ostatnich pięciu meczach nie zaznała goryczy porażki, a raz zdołała wygrać, pokonując silne Getafe 1:0. Poza tym Sevilla zremisowała 2:2 z Betisem w arcyważnych derbach Sewilli, a "Beticos" to przecież jeden z czołowych zespołów w lidze.

W tym sezonie Barcelona i Sevilla zagrały przeciwko sobie w ramach 8. kolejki La Liga. Wówczas sensacyjnie piłkarze ze stolicy Andaluzji rozbili "Barcę" 4:1. Natomiast ostatnia wizyta "Sevillistas" w Barcelonie zakończyła się jej porażką 1:5. W ostatnich trzech spotkaniach tych zespołów padło łącznie aż 16 bramek, co zwiastuje, że i dziś kibiców może czekać pełne bramek widowisko. Faworytem jest oczywiście Barcelona, ale Sevilla prezentuje w ostatnio całkiem niezłą dyspozycję, a jesienią pokazała, że ma sposób na zespół Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski

Sevilla - FC Barcelona (5.10.2025)

Athletic Bilbao - FC Barcelona. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports