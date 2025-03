Hansi Flick w przeciągu niecałego sezonu przywrócił blask w Barcelonie i przywrócił ją znów do europejskiej ścisłej elity. "Duma Katalonii" zdobywa kolejne skalpy, a to wszystko przy stosunkowo wąskiej kadrze. Nie można zapomnieć również o problemach zdrowotnych, z jakimi zmagało się na starcie rozgrywek wielu zawodników.

Sprzeczne wieści z Barcelony. Klub sięgnie po nowego napastnika?

Ogłaszano, że sztab szkoleniowy "Azulgrany" w pełni ufa Lewandowskiemu i wierzy, iż przy odpowiednim zarządzaniu siłami Polaka nie będzie potrzebne sprowadzanie mu zastępcy, który w przyszłości mógłby na stałe zastąpić go w wyjściowej jedenastce. Inaczej widzą to jednak dziennikarze "The Athletic". Przekazane przez nich informacje poruszyły kibiców.