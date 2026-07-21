FC Barcelona niezmiennie znajduje się w naprawdę trudnej sytuacji finansowej. Wedle wszelkich plotek dziennikarskich klub już wrócił do funkcjonowania w ramach zasady 1:1, ale tylko na to okno transferowe. W związku z tym "Blaugrana" wciąż musi bardzo uważnie oglądać każdy wydany cent.

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W związku z tym "Duma Katalonii" musiała zidentyfikować jeden podstawowy cel transferowy na letnie okienko, aby przeznaczyć na niego wielkie pieniądze. W klubie uważają, że ważniejsze jest wzmocnienie ofensywy, a konkretnie zastąpienie Roberta Lewandowskiego zawodnikiem klasy światowej.

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Tutaj celem ma być Julian Alvarez. Wszelkie pozostałe operacje mają być mocno budżetowe. Zarówno jeśli chodzi o wzmocnienie defensywy jak i środka pola. Barcelona szuka okazji rynkowych. Być może taka właśnie pojawiła się na horyzoncie zaraz po mistrzostwach świata 2026.

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Hiszpańskie media ledwie dwa dni po finale mundialu przekazały informacje o zainteresowaniu "Blaugrany" osobą Aymerica Laporte. Filar defensywy mistrzów świata stał się niespodziewanie opcją niskobudżetową, a jego połączenie z Pau Cubarsim na mundialu może być decydujące.

Według katalońskiego "Sportu" nawiązane zostały ważne kontakty. "Co więcej, kwota odstępnego w jego kontrakcie wynosi poniżej 15 milionów euro - to suma, która czyni ten transfer bardzo atrakcyjną opcją" - czytamy. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że Joan Laporta jest fanem Laporte.

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