FC Barcelona rusza na łowy. Chcą kolejnego polskiego piłkarza. Oficjalne potwierdzenie

FC Barcelona od dawna ma rzeszę fanów w Polsce. Tych w ostatnich latach mogło zdecydowanie przybyć, bo "Blaugrana" zaczęła stawiać na piłkarzy z kraju nad Wisłą. Najpierw do zespołu z Katalonii dołączył Robert Lewandowski, który niezmiennie jest wielką gwiazdą drużyny. Następnie kobieca sekcja sięgnęła po kapitan reprezentacji Polski, Ewę Pajor. W tzw. "międzyczasie" do Barcelony dołączył również Wojciech Szczęsny.

Nie można zapominać, że z "Dumą Katalonii" związana jest również Emilia Szymczak. Pokazuje to jedynie, że w jednym z największych klubów na świecie mają coraz większe zaufanie do polskich zawodników i zawodniczek. Pod koniec ubiegłego roku głośno zrobiło się o 11-letnim Kajetanie Góralu, który dostał zaproszenie od klubu i dostał szansę sprawdzenia się w La Masii. Niewykluczone, że niebawem takich przypadków będzie więcej.

FC Barcelona zapoluje na polskie talenty. Wielka szansa dla młodych zawodników

Nadzieją na to są informacje, które we wtorkowe popołudnie napłynęły z Barcelony. Trzy lata temu klub zamknął działalność związaną z utrzymywaniem klubowej akademii w Warszawie. Od tamtej pory Blaugrana w oficjalny sposób nie działała w Polsce, ale teraz się to zmieni. Jak poinformowano, w planach jest zorganizowanie obozów sportowych w takich miastach jak Warszawa czy Bydgoszcz. Wdrożone zostaną w nich programy akademii związane z metodologią Barcy.

Celem obozów ma być zapraszanie piłkarzy i piłkarek do Barcelony, aby mogli od środka poznać klub. Rzecz jasna "Blaugrana" ma w tym swój interes, bo jeśli pojawi się obiecujący talent na takowych obozach, będzie zdecydowanie łatwiej nawiązać z nim kontakt i zapolować na niego. "Polska historycznie była krajem z wieloma piłkarskimi talentami, dlatego Barça Academy zdecydowała się wrócić tam po okresie nieobecności" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Obie strony planują nie tylko zorganizować zajęcia w Polsce, ale i sprowadzić chłopców i dziewczęta do Barcelony, aby mogli osobiście doświadczyć klubu" - zaznaczono w informacji prasowej. Na razie szczegóły przedsięwzięcia nie są znane, ale już teraz wiadomo, że takie obozy będą wielką szansą dla młodych zawodników z Polski.

