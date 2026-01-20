Partner merytoryczny: Eleven Sports

FC Barcelona rusza na łowy. Chcą kolejnego polskiego piłkarza. Oficjalne potwierdzenie

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Największe kluby na całym świecie niemal codziennie sondują liczne rynki na całym świecie i wyszukują piłkarskie talenty. Tych nie brakuje również w Polsce, co potwierdza się coraz częściej. O potencjale polskich piłkarzy wiedzą również w FC Barcelona. Potwierdza to komunikat, który popłynął ze stolicy Katalonii i dotyczy młodych piłkarzy z kraju nad Wisłą. Barcelona potwierdziła, że wraca do naszego kraju z obozami piłkarskimi.

Grupa piłkarzy ubranych w czerwono-niebieskie stroje świętuje na murawie stadionu. Jeden zawodnik leży na ziemi, wokół niego stoją jego koledzy z drużyny, a w tle widoczny jest tłum kibiców na trybunach.
Piłkarze FC Barcelona na Camp NouIMAGO/Joan GosaEast News

FC Barcelona od dawna ma rzeszę fanów w Polsce. Tych w ostatnich latach mogło zdecydowanie przybyć, bo "Blaugrana" zaczęła stawiać na piłkarzy z kraju nad Wisłą. Najpierw do zespołu z Katalonii dołączył Robert Lewandowski, który niezmiennie jest wielką gwiazdą drużyny. Następnie kobieca sekcja sięgnęła po kapitan reprezentacji Polski, Ewę Pajor. W tzw. "międzyczasie" do Barcelony dołączył również Wojciech Szczęsny.

Nie można zapominać, że z "Dumą Katalonii" związana jest również Emilia Szymczak. Pokazuje to jedynie, że w jednym z największych klubów na świecie mają coraz większe zaufanie do polskich zawodników i zawodniczek. Pod koniec ubiegłego roku głośno zrobiło się o 11-letnim Kajetanie Góralu, który dostał zaproszenie od klubu i dostał szansę sprawdzenia się w La Masii. Niewykluczone, że niebawem takich przypadków będzie więcej.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen
La Liga

Nagły zwrot akcji ws. Ter Stegena, Barcelona pod ścianą. Poszło o pensję Niemca

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    FC Barcelona zapoluje na polskie talenty. Wielka szansa dla młodych zawodników

    Nadzieją na to są informacje, które we wtorkowe popołudnie napłynęły z Barcelony. Trzy lata temu klub zamknął działalność związaną z utrzymywaniem klubowej akademii w Warszawie. Od tamtej pory Blaugrana w oficjalny sposób nie działała w Polsce, ale teraz się to zmieni. Jak poinformowano, w planach jest zorganizowanie obozów sportowych w takich miastach jak Warszawa czy Bydgoszcz. Wdrożone zostaną w nich programy akademii związane z metodologią Barcy.

    Zobacz również:

    Oskar Pietuszewski
    Piłka nożna

    Jeden mecz i koniec. Pietuszewski wykluczony. Nie mogło być inaczej

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski

      Celem obozów ma być zapraszanie piłkarzy i piłkarek do Barcelony, aby mogli od środka poznać klub. Rzecz jasna "Blaugrana" ma w tym swój interes, bo jeśli pojawi się obiecujący talent na takowych obozach, będzie zdecydowanie łatwiej nawiązać z nim kontakt i zapolować na niego. "Polska historycznie była krajem z wieloma piłkarskimi talentami, dlatego Barça Academy zdecydowała się wrócić tam po okresie nieobecności" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

      "Obie strony planują nie tylko zorganizować zajęcia w Polsce, ale i sprowadzić chłopców i dziewczęta do Barcelony, aby mogli osobiście doświadczyć klubu" - zaznaczono w informacji prasowej. Na razie szczegóły przedsięwzięcia nie są znane, ale już teraz wiadomo, że takie obozy będą wielką szansą dla młodych zawodników z Polski.

      Zobacz również:

      Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen
      La Liga

      Pilne wieści z Barcelony. Szczęsny dostał wiadomość, jednak będzie transfer

      Łukasz Olszewski
      Łukasz Olszewski
      Wnętrze dużego stadionu piłkarskiego z zieloną murawą, trybunami częściowo wypełnionymi kibicami oraz charakterystycznym herbem klubu sportowego na centralnych sektorach. Na płycie boiska widoczne są pojedyncze postacie, a nad stadionem unoszą się żura...
      Camp NouUrbanandsportAFP
      Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
      Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
      DJB. Dyskusja ekspertów: „Dajmy szansę młodym piłkarzom”. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja