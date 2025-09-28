FC Barcelona - Real Sociedad. O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, TV]
FC Barcelona w 7. kolejce La Liga zagra z Realem Sociedad. Ekipa z San Sebastian wreszcie przerwała serię meczów bez wygranej i w poprzedniej rundzie spotkań odniosła pierwsze zwycięstwo. O której godzinie gra Barcelona? Gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Real Sociedad? Transmisja na żywo, wynik. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
La Liga. FC Barcelona w 6. kolejce zagra z Realem Sociedad. Lewandowski znów z golem?
FC Barcelona po sześciu kolejkach nowego sezonu La Liga nie ma ani jednej porażki na koncie i tylko jeden remis. To pozwalało jej zajmować drugie miejsce w tabeli. W ostatnim ligowym spotkaniu "Barca" pokonała 3:1 Real Oviedo, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. To było pierwsze od 24 lat zwycięstwo "Blaugrany" z tym zespołem.
W 7. kolejce La Liga Barcelona podejmie przed własną publicznością, choć jeszcze nie na Camp Nou, Real Sociedad. W związku z przedłużającym się remontem ekipa Hansiego Flicka powróci na Estadi Montjuic, na którym występowała w poprzednim sezonie.
Real Sociedad po pięciu meczach bez zwycięstwa w ostatnim spotkaniu wreszcie zgarnął komplet punktów. Baskom udało się pokonać 1:0 Real Mallorca. Widać, że odejście Imanola Alguacila negatywnie odbiło się na zespole, który w pierwszych pięciu kolejkach remisował dwukrotnie i doznał aż trzech porażek. Być może z czasem nowy szkoleniowiec, którym został Sergio Francisco, wyprowadzi drużynę na prostą, ale widać, że potrzebuje jeszcze na to czasu. Pytanie tylko, czy w gabinetach na Estadio Anoeta wystarczy do tego cierpliwości.
W zeszłym sezonie FC Barcelona i Real Sociedad zmierzyły się dwukrotnie. W rundzie jesiennej "Erreala" wygrali u siebie 1:0, natomiast w rewanżu "Duma Katalonii" rozbiła gości z San Sebastian 4:0. Na ostatnich pięć bezpośrednich potyczek Barcelona wygrywała trzykrotnie, a dwa razy triumfował Real Sociedad. Biorąc jednak pod uwagę formę obu ekip, wydaje się, że "Barca" powinna w tym starciu zgarnąć komplet punktów, a szansę na trafienie w drugiej kolejce z rzędu będzie miał Lewandowski.
