FC Barcelona - Real Sociedad. O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, TV]

Mecz FC Barcelona - Real Sociedad zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl, a także na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

La Liga. FC Barcelona w 6. kolejce zagra z Realem Sociedad. Lewandowski znów z golem?

FC Barcelona po sześciu kolejkach nowego sezonu La Liga nie ma ani jednej porażki na koncie i tylko jeden remis. To pozwalało jej zajmować drugie miejsce w tabeli. W ostatnim ligowym spotkaniu "Barca" pokonała 3:1 Real Oviedo, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. To było pierwsze od 24 lat zwycięstwo "Blaugrany" z tym zespołem.

W 7. kolejce La Liga Barcelona podejmie przed własną publicznością, choć jeszcze nie na Camp Nou, Real Sociedad. W związku z przedłużającym się remontem ekipa Hansiego Flicka powróci na Estadi Montjuic, na którym występowała w poprzednim sezonie.

Real Sociedad po pięciu meczach bez zwycięstwa w ostatnim spotkaniu wreszcie zgarnął komplet punktów. Baskom udało się pokonać 1:0 Real Mallorca. Widać, że odejście Imanola Alguacila negatywnie odbiło się na zespole, który w pierwszych pięciu kolejkach remisował dwukrotnie i doznał aż trzech porażek. Być może z czasem nowy szkoleniowiec, którym został Sergio Francisco, wyprowadzi drużynę na prostą, ale widać, że potrzebuje jeszcze na to czasu. Pytanie tylko, czy w gabinetach na Estadio Anoeta wystarczy do tego cierpliwości.

W zeszłym sezonie FC Barcelona i Real Sociedad zmierzyły się dwukrotnie. W rundzie jesiennej "Erreala" wygrali u siebie 1:0, natomiast w rewanżu "Duma Katalonii" rozbiła gości z San Sebastian 4:0. Na ostatnich pięć bezpośrednich potyczek Barcelona wygrywała trzykrotnie, a dwa razy triumfował Real Sociedad. Biorąc jednak pod uwagę formę obu ekip, wydaje się, że "Barca" powinna w tym starciu zgarnąć komplet punktów, a szansę na trafienie w drugiej kolejce z rzędu będzie miał Lewandowski.

O której gra Barcelona? Gdzie oglądać mecz z Realem Sociedad? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl, a także na platformie Polsat Box Go.

Robert Lewandowski wraz z kolegami z FC Barcelona MATTHIEU MIRVILLE AFP

Takefusa Kubo jest jednym z liderów Realu Sociedad JOSE LUIS CONTRERAS AFP