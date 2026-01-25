Partner merytoryczny: Eleven Sports

FC Barcelona - Real Oviedo. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona zagra u siebie z Realem Oviedo w ramach 21. kolejki. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego jest wielkim faworytem w starciu z beniaminkiem i ostatnią drużyną tabeli. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona - Real Oviedo? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce prowadzi piłkę po murawie podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczni są dwaj zawodnicy drużyny przeciwnej w białych i czerwonych strojach oraz rozmyta publiczność na trybunach.
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaMICHAL CIZEKAFP

Mecz FC Barcelona - Real Oviedo w ramach 21. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 2. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Real Oviedo. La Liga. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona ma za sobą nadspodziewanie trudny mecz w Lidze Mistrzów. Po pierwszej połowie "Duma Katalonii" remisowała 2:2 ze Slavią Praga, a jedno z trafień zaliczył Robert Lewandowski, tyle że... do własnej bramki. W drugiej części Polak zdołał się jednak zrehabilitować i przypieczętował wygraną 4:2.

Teraz Barcelona wraca do gry w La Liga, gdzie w ostatnim spotkaniu zaliczyła potknięcie, przegrywając na wyjeździe 1:2 z Realem Sociedad. Tym razem "Blaugrana" zagra przed własną publicznością, a jej przeciwnikiem będzie ostatni w tabeli Real Oviedo.

Beniaminek ma niewielkie szanse na utrzymanie. Choć na 18. kolejek przed końcem traci siedem punktów do bezpiecznego 17. miejsca, co daje matematyczne szanse. Patrząc jednak na to, że ekipa ze stolicy Asturii ostatnie ligowe zwycięstwo odniosła we wrześniu 2025 roku, trudno w to uwierzyć.

Oba zespoły zagrały przeciwko sobie 25 września ubiegłego roku i było to ich pierwsze spotkanie od 24 lat. Barcelona wygrała 3:1, a jedną z bramek zdobył Lewandowski. Dziś "Blaugrana" też jest zdecydowanym faworytem starcia z Realem Oviedo.

