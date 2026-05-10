FC Barcelona - Real Madryt. O której El Clasico? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz FC Barcelona - Real Madryt zostanie rozegrany dzisiaj 10 maja o godzinie 21:00 w ramach 35. kolejki La Liga. Transmisję na żywo z "El Clasico" będzie można obejrzeć na kanałach Eleven Sports 1, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz platformach Polsat Box Go i CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Real Madryt. Bilans, ostatnie wyniki i sytuacja kadrowa

FC Barcelona pewnie zmierza po 29. mistrzostwo Hiszpanii. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wygrała 10 ostatnich ligowych spotkań i ma 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt na cztery kolejki przed końcem rozgrywek La Liga. To oznacza, że w dzisiejszym "El Clasico" na Camp Nou może zapewnić sobie tytuł.

Aby tak się stało Barcelonie wystarczy nawet remis. Patrząc obiektywnie, sprawa mistrzostwa jest już przesądzona i nawet wygrana Realu Madryt nic by nie zmieniła. "Barca" musiałaby przegrać pozostałe trzy spotkania, co jest niemal niemożliwe. Dlatego dziś "Królewscy" będą walczyli jedynie o honor, rewanż za porażkę w finale Superpucharu Hiszpanii oraz o osłodzenie swoim kibicom kolejnego gorzkiego sezonu w ich wykonaniu.

Bilans Klasyków we wszystkich rozgrywkach, to łącznie 263 mecze, na które składa się 106 zwycięstw Realu Madryt i 105 FC Barcelony. Natomiast biorąc pod uwagę tylko mecze ligowe, to odbyło się 191 takich spotkań, w których 80 razy triumfował Real, a 76 Barcelona.

