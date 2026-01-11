FC Barcelona - Real Madryt. Gdzie oglądać finał Superpucharu Hiszpanii w TV?

Mecz FC Barcelona - Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

FC Barcelona i Real Madryt zagrają w finale Superpucharu Hiszpanii

FC Barcelona w półfinale Superpucharu Hiszpanii 2026 rozgromiła Athletic Bilbao aż 5:0, niestety bez udziału Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. To był kolejny pokaz siły "Blaugrany" w ostatnich tygodniach, paradoksalnie nie tylko w ofensywie. "Barca" już od pięciu spotkań nie straciła choćby gola! To znacząca różnica w porównaniu do początku sezonu, gdzie zespół Hansiego Flicka tracił wiele bramek.

Piłkarze Barcelony są w znakomitej formie, dlatego można powiedzieć, że "El Clasico" przychodzi dla nich w doskonałym momencie. Real Madryt co prawda wygrał derby Madrytu z Atletico 2:1 w półfinale, ale nie był to wybitny mecz "Królewskich", zwłaszcza w drugiej połowie. Choć ekipa Xabiego Alonso na początku tego roku rozbiła Real Betis 5:1, to poza tym w tym sezonie ma problemy w spotkaniach z silnymi rywalami, o czym świadczą porażki 1:2 z Manchesterem City, 0:1 z Liverpoolem i aż 2:5 a ligowych derbach z Atletico. Z wyjątkiem zwycięskiego Klasyku 2:1 z Barceloną i triumfu 1:0 nad Juventusem, Real przegrał wszystkie najtrudniejsze spotkania w tej kampanii.

Trudno zatem nie stwierdzić, że FC Barcelona jest faworytem dzisiejszej rywalizacji. Oczywiście, "El Clasico" rządzi się swoimi prawami, ale realny zdaje się scenariusz, w którym "Barca" wysoko pokonuje Real. Przed rokiem w finale 5:2 wygrała właśnie Barcelona. Jednakże "Królewskich" nigdy nie należy stawiać na straconej pozycji, co pokazywali wielokrotnie w swojej historii. Bez wątpienia kibiców czeka fantastyczne widowisko.

Barcelona - Real Madryt. Superpucharu Hiszpanii. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Kylian Mbappe, Arda Guler i Jude Bellingham w barwach Realu Madryt Alberto Gardin AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 MIGUEL RIOPA AFP