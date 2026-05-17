FC Barcelona - Real Betis. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz FC Barcelona - Real Betis w ramach 37. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 21:15. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Real Betis. La Liga. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona na trzy kolejki przed końcem rozgrywek La Liga zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, wygrywając w El Clasico. Być może w szeregi "Blaugrany" wdarło się już nieco rozluźnienia, ponieważ ta przegrała mecz ligowy w środku tygodnia z Deportivo Alaves. W tym spotkaniu przez pełne 90 minut wystąpili Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Być może i dziś obaj Polacy będą mieli okazję, by zaprezentować się na murawie. Rywalem Barcelony na jej stadionie będzie Real Betis. Ekipa z Sewilli też już nie gra o żadną stawkę. Piłkarze Manuela Pellegriniego są już pewni piątego miejsca na koniec sezonu i nie mogą już ani awansować, ani zostać wyprzedzeni. To oznacza, że "Beticos" w kolejnym sezonie wystąpią w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Oba zespoły w tym sezonie spotkały się raz. Było to na początku grudnia i wówczas po szalonym meczu w Sewilli FC Barcelona triumfowała 5:3. Betis nie wygrał na Camp Nou od czterech lat, ale biorąc pod uwagę okoliczności, czyli że oba zespoły grają już o przysłowiową pietruszkę, dzisiejszego wieczora może zdarzyć się wszystko.

Mecz FC Barcelona - Real Betis w ramach 37. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 21:15. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP

Cucho Hernandez i Marc Bartra w barwach Realu Betis JOSE LUIS CONTRERAS AFP

DJB. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Dyskusja ekspertów. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO