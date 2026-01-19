FC Barcelona poznała rywala, Lewandowski już wie. To pogromca Realu Madryt
Robert Lewandowski i spółka już wiedzą, na kogo trafili w ćwierćfinale Copa del Rey 2025/2026. W poniedziałek w siedzibie Real Federacion Espanola de Futbol odbyło się losowanie tej fazy rozgrywek. "Dumę Katalonii" czeka ciekawy wyjazd - pojawi się na stadionie, na którym za burtę rozgrywek wyleciał Real Madryt.
Za nami losowanie ćwierćfinałów Pucharu Króla. W gronie najlepszej ósemki rozgrywek znalazły się FC Barcelona, Atletico Madryt, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo Alaves, Valencia i Albacete, które w zeszłym tygodniu w 1/8 finału wyeliminowały odpowiednio Racing Santander, Deportivo la Coruna, Cultural Leonesa, Osasunę, Elche, Rayo Vallecano i Real Madryt.
Każdy mógł trafić na każdego, bo od tej rundy drużyny biorące udział w Superpucharze Hiszpanii straciły rozstawienie. Jedynym obostrzeniem było to, że Albacete jako jedyny przedstawiciel niższego szczebla rozgrywkowego musi zagrać u siebie, na Estadio Carlos Delmonte.
Ceremonia zaczęła się o godzinie 13:00 w siedzibie federacji w Las Rozas. Na początku wylosowano kulkę rozstawionego Albacete, do którego los przydzielił... Barcelonę. Zespół z dołu tabeli Segunda Division spróbuje więc zbić u siebie kolejnego giganta. Następnie Deportivo Alaves trafiło na Real Sociedad (derby Baskonii), Valencia na Athletic, a Betis na Atletico.
Spotkania zostaną rozegrane 3, 4 i 5 lutego. Dokładny terminarz zostanie przedstawiony niebawem. O awansach zadecyduje 90 minut, 120 bądź konkurs rzutów karnych - dwumecze przewidziane są tylko w półfinałach (11 lutego i 4 marca). Od 1/8 finału w użyciu jest system Video Assistant Referee.
Pary ćwierćfinałowe Pucharu Króla 2025/2026:
Albacete - Barcelona
Deportivo Alaves - Real Sociedad
Valencia - Athletic Club
Real Betis - Atletico Madryt