FC Barcelona poznała rywala, Lewandowski już wie. To pogromca Realu Madryt

Za nami losowanie ćwierćfinałów Pucharu Króla. W gronie najlepszej ósemki rozgrywek znalazły się FC Barcelona, Atletico Madryt, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo Alaves, Valencia i Albacete, które w zeszłym tygodniu w 1/8 finału wyeliminowały odpowiednio Racing Santander, Deportivo la Coruna, Cultural Leonesa, Osasunę, Elche, Rayo Vallecano i Real Madryt.

Każdy mógł trafić na każdego, bo od tej rundy drużyny biorące udział w Superpucharze Hiszpanii straciły rozstawienie. Jedynym obostrzeniem było to, że Albacete jako jedyny przedstawiciel niższego szczebla rozgrywkowego musi zagrać u siebie, na Estadio Carlos Delmonte.

Ceremonia zaczęła się o godzinie 13:00 w siedzibie federacji w Las Rozas. Na początku wylosowano kulkę rozstawionego Albacete, do którego los przydzielił... Barcelonę. Zespół z dołu tabeli Segunda Division spróbuje więc zbić u siebie kolejnego giganta. Następnie Deportivo Alaves trafiło na Real Sociedad (derby Baskonii), Valencia na Athletic, a Betis na Atletico.

Spotkania zostaną rozegrane 3, 4 i 5 lutego. Dokładny terminarz zostanie przedstawiony niebawem. O awansach zadecyduje 90 minut, 120 bądź konkurs rzutów karnych - dwumecze przewidziane są tylko w półfinałach (11 lutego i 4 marca). Od 1/8 finału w użyciu jest system Video Assistant Referee.

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Króla 2025/2026:

Albacete - Barcelona

Deportivo Alaves - Real Sociedad

Valencia - Athletic Club

Real Betis - Atletico Madryt

Rozwiń

FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Hansi Flick IRINA R HIPOLITO / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Diego Simeone nigdy jeszcze nie wygrał jako trener Atletico w Barcelonie Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Raphinha Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP