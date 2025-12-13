FC Barcelona - Osasuna. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz FC Barcelona - Osasuna Pampeluna w ramach 16. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Osasuna. La Liga. O której i gdzie obejrzeć?

FC Barcelona w miniony wtorek dopisała czwarte zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonała 2:1 Eintracht Frankfurt, choć długo się na to nie zanosiło. Po pierwszej połowie "Blaugrana" przegrywała 0:1, ale w drugiej dwie bramki strzelił Jules Kounde i to w ciągu trzech minut. Mimo wygranej trzeba jednak przyznać, że nie przyszła ona łatwo piłkarzom Hansiego Flicka, a to właśnie oni byli zdecydowanymi faworytami.

Podobnie będzie w dzisiejszym spotkaniu z Osasuną Pampeluna. Zespół z prowincji Nawarra to najgorzej grająca drużyna na wyjazdach La Liga w tym sezonie. Piłkarze Alessio Lisciego w ośmiu spotkaniach wyjazdowych nie wygrali ani razu. Zdobyli ledwie 2 punkty na 24 możliwe (!), a było to możliwe dzięki dwóm remisom z Realem Mallorca (2:2) oraz Realem Oviedo (0:0). Osasuna aktualnie zajmuje 15. miejsce w ligowej tabeli z przewagą trzech "oczek" nad strefą spadkową.

W zeszłym sezonie Barcelona i Osasuna zagrał ze sobą dwukrotnie. Niespodziewanie w pierwszym spotkaniu w Pampelunie gospodarze zwyciężyli 4:2. Natomiast w rewanżu triumfowała "Barca", a wygraną przypieczętował Robert Lewandowski.

