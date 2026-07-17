FC Barcelona ogłosiła zaskakujący transfer. Pierwsza taka sytuacja w historii

Niemal od zakończenia sezonu 2025/26 FC Barcelona działa intensywnie na rynku transferowym, choć jej ruchy nie zaspokoiły na razie oczekiwań ze strony kibiców. Potwierdzono oficjalnie pozyskanie Anthony'ego Gordona, a wkrótce powinien ukazać się komunikat ws. Karima Adeyemiego.

Problemy z transferem Alvareza. FC Barcelona skupiła się na młodych talentach

Najmocniej jednak fani "Blaugrany" liczą na transfer Juliana Alvareza. Jak wynika z ostatniej wypowiedzi prezesa Atletico Madryt, może do niego jednak w ogóle nie dojść. Kierownictwo "Los Colchoneros" nie zamierza rozstawać się z Argentyńczykiem, a tym bardziej dopuścić, by zasilił on szeregi ligowego rywala.

W międzyczasie mistrzowie Hiszpanii skupili się na wzmacnianiu drużyny rezerw młodymi perełkami. Wykupiono Hamzę Abdulkarima, a do tego wypożyczono utalentowanego lewego obrońcę - Josue Caideo.

Pierwszy taki zawodnik w historii Barcelony. Już oficjalnie

Tuż przed weekendem FC Barcelona poinformowała także oficjalnie o transferze, o którym mówiło się już w kwietniu. Szeregi Barcy zasilił zaledwie 14-letni Karim Mendikanov. Z raportów skautów wynika, że przejawia on oznaki wielkiego talentu. Z marszu natomiast zapisał się w historii Barcelony.

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Nigdy wcześniej bowiem żaden Kazach nie reprezentował barw "Dumy Katalonii". Utalentowany młody piłkarz przychodzi z Sant Cugat i imponuje szybkością, dryblingiem oraz skutecznością w pojedynkach jeden na jednego.

Na ten moment Mendikanov dołączył do drużyny U16, ale na pewno w przypadku dobrej prezencji zostanie zaproszony na treningi rezerw Barcelony. Baczenie z pewnością będzie miał na niego również Hansi Flick, znany z zaangażowania w rozwój młodzieży.





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP