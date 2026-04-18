FC Barcelona ogłasza ws. Szczęsnego. Błyskawiczna reakcja kibiców

Wojciech Szczęsny to postać doskonale znana fanom futbolu nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Pochodzący z Warszawy golkiper w trakcie swojej kariery reprezentował barwy wielu wybitnych klubów, w tym między innymi Arsenalu i Juventusu. W 2024 roku bramkarz zaskoczył całe piłkarskie środowisko, informując o zakończeniu kariery w futbolu.

Sportową emeryturą były reprezentant Polski w piłce nożnej mężczyzn nie nacieszył się jednak długo. Tuż po tym, jak odwiesił on korki na kołek, skontaktował się z nim Robert Lewandowski, który w obliczu kontuzji Marca-Andre ter Stegena postanowił namówić Szczęsnego do dołączenia do zespołu FC Barcelona. Wkrótce potem do 36-latka odezwały się również władze katalońskiego klubu. Ostatecznie Polak dał się przekonać i 2 października 2024 roku podpisał kontrakt z hiszpańskim zespołem. W jego barwach występuje do dnia dzisiejszego.

FC Barcelona świętuje 36. urodziny Wojciecha Szczęsnego. Kibice dołączają do życzeń dla solenizanta

W ostatnim czasie Wojciech Szczęsny w barwach "Blaugrany" na boisku nie pojawiał się zbyt często. W większości przypadków mecze z udziałem podopiecznych Hansiego Flicka polski golkiper oglądał z ławki rezerwowych, a bramki "Dumy Katalonii" bronił Joan Garcia. Nie oznacza to jednak, że dla klubu Szczęsny nie jest zawodnikiem wartościowym. Fani futbolu przekonali się o tym 18 kwietnia. Tego dnia FC Barcelona w mediach społecznościowych opublikowała specjalne grafiki z okazji 36. urodzin swojego zawodnika. Nie zabrakło także krótkiej wiadomości dla Polaka. "Dobrego dnia, Tek!" - napisano w opisie grafiki przestawiającej Wojciecha Szczęsnego z balonami z numerem "36".

Rozwiń

Pod wpisem zespołu ze stolicy Katalonii od razu zaroiło się od komentarzy. Fani futbolu błyskawicznie pospieszyli z życzeniami dla solenizanta.

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP

Wojciech Szczęsny Urbanandsport East News

Gol Zielińskiego w samo okienko! WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports