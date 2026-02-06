Partner merytoryczny: Eleven Sports

FC Barcelona ogłasza, tuż po "El Clasico". Dramat gwiazdy, zapadł "wyrok"

W czwartkowy wieczór zawodniczki FC Barcelona świętowały swoje wielkie zwycięstwo nad Realem Madryt w ćwierćfinale Pucharu Królowej. Niestety szampańską atmosferę mącił mimo wszystko fakt, że w trakcie "El Clasico" boisko z powodu kontuzji musiały opuścić aż dwie piłkarki "Blaugrany". Nazajutrz nadeszły istotne wieści dotyczące jednej z nich - Laia Aleixandri niestety zakończyła przedwcześnie sezon...

Grupa ratowników medycznych w czerwonych kurtkach niesie na noszach sportowca, który doznał kontuzji podczas meczu, na tle widocznej publiczności i stadionu.
Laia Aleixandri doznała poważnej kontuzji podczas "El Clasico"Oscar Manuel SanchezNewspix.pl

FC Barcelona w bieżącym sezonie jak dotychczas trzykrotnie mierzyła się z drużyną Realu Madryt i... trzykrotnie też ekipa z Katalonii triumfowała nad "Królewskimi". W czwartkowy wieczór, do wcześniejszych zwycięstw w lidze oraz Superpucharze Hiszpanii, podopieczne Pere Romeu dorzuciły też wygraną w Pucharze Królowej.

Wygraną naprawdę imponującą, bowiem skończyło się tu na pogromie 4:0, a znaczący udział w tym popisie miała Ewa Pajor, autorka dubletu. Niestety sukces ten nie obył się dla "Blaugrany" bez pewnych strat.

Piorunująca wygrana w "El Clasico", a potem takie wieści z Barcelony. Poważna kontuzja Lai Aleixandri

Boisko musiały bowiem opuścić przedwcześnie z powodu kontuzji dwie zawodniczki - Vicky Lopez oraz Laia Aleixandri. O ile uraz pierwszej z nich nie budził jeszcze jakiegoś ogromnego strachu (Lopez była bowiem w stanie sama opuścić plac gry), o tyle sytuacja drugiej ze sportsmenek wyglądała już znacznie poważniej.

Aleixandri, w stanie wyraźnego cierpienia, została bowiem zniesiona z murawy na noszach i od razu było wiadomo, że szykują się tu naprawdę spore kłopoty. Ostatecznie nazajutrz pojawił się oficjalny komunikat ze strony "Barcy".

Badania przeprowadzone w ten piątek potwierdziły, że zawodniczka pierwszego zespołu Laia Aleixandri ma zerwane więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. W najbliższych dniach przejdzie operację. Po zabiegu zostanie wydany kolejny raport medyczny
padło.

Choć nie wskazano nawet przybliżonej daty powrotu 25-latki do gry, to w obliczu takich wieści należy spodziewać się pauzy trwającej wiele miesięcy. Sezon 2025/2026 to już z pewnością zamknięty rozdział dla obrończyni.

Tego chce Robert Lewandowski, Flick przemówił przed mediami. Padł konkret

FC Barcelona osłabiona. Drużyna będzie musiała walczyć na trzech frontach bez Aleixandri

Tym samym Pajor i spółka będą sobie musiały na razie radzić bez pomocy Aleixandri, a przecież "Dumę Katalonii" czekać będą jeszcze wciąż walki na aż trzech frontach. Oprócz ligi oraz Copa de la Reina (w półfinale FCB zagra tu z Levante Badalona) piłkarki "Barcy" walczą bowiem niezmiennie także w Lidze Mistrzyń, gdzie mają szansę zetknąć się w fazie pucharowej z... Realem Madryt. O tym, czy taki scenariusz się zrealizuje, przekonamy się do 18 lutego, kiedy w fazie play-off LM zakończy się rywalizacja "Królewskich" z Paris FC.

