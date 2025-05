Do końca sezonu ligowego Barcelonie pozostały już tylko cztery kolejki i choć wyprzedza ona Real Madryt o cztery punkty, wciąż nie może czuć się komfortowo. Czekają ją cztery bardzo wymagające spotkania, zaczynając od niedzielnego El Clasico. Wiadomo już, że mecz z "Królewskimi" na ławce rozpocznie wracający po kontuzji Robert Lewandowski . Hansi Flick potwierdził to na konferencji prasowej .

Pewne miejsce w wyjściowej jedenastce i to pomimo serii słabszych występów zachował za to Wojciech Szczęsny . Polak musi jednak poprawić się, jeśli chce myśleć o walce o podstawowy skład z Markiem-Andre ter Stegenem w przyszłym sezonie. Na dzień przed starciem z Realem Madryt z Barcelony napłynęły bardzo dobre z perspektywy Polaka wieści.

FC Barcelona ogłasza, wielkie powroty przed El Clasico. Szczęsny tylko na to czekał

FC Barcelona w oficjalnym komunikacie przekazała, że zielone światło do gry otrzymali zmagający się w ostatnich tygodniach z kontuzjami Alejandro Balde i Marc Casado. Znaleźli się oni w kadrze meczowej na El Clasico, a tym samym definitywnie zakończył się jeden z koszmarów "Blaugrany", związany z problemami z obsadą linii defensywnej. Dało się to we znaki w rywalizacji z Interem Mediolan.