FC Barcelona na ostatnim miejscu. Flick postawiony pod ścianą, Szczęsny bezradny
FC Barcelona po poprzednim znakomitym sezonie ma jeszcze większe ambicje, niż rok temu. Hansi Flick i jego piłkarze chcą powtórzyć sukcesy z poprzednich rozgrywek, a dodatkowo zaistnieć także jeszcze bardziej w Lidze Mistrzów. Początek tego sezonu jest dla "Blaugrany" trudny. Analitycy "Opta" wyliczyli, że "Duma Katalonii" dopuściła przeciwników w La Liga do największej liczby dogodnych sytuacji w trzech meczach. Jedynie forma Joana Garcii ratuje drużynę.
Kibice FC Barcelona po sezonie 2023/2024 mieli prawo być naprawdę załamani. Drużyna prowadzona wówczas przez Xaviego Hernandeza przez długi czas walczyła nie o tytuł najlepszej drużyny w Hiszpanii, a o wicemistrzostwo kraju. To bowiem wiązało się z zapewnieniem sobie prawa gry w superpucharze Hiszpanii, a to oczywiście równało się kilku milionom premii.
Ostatecznie "Blaugrana" zajęła drugie miejsce w tabeli, ale jeszcze ważniejsze było to, że po sezonie z klubu odszedł Xavi. Hiszpańskiego trenera zastąpił Hansi Flick, który odbudował wiarę w zespół i radość kibiców. Niemiec sprawił, że Barcelona zaczęła grać ładnie w piłkę, a do tego ekipa z Katalonii regularnie punktowała kolejnych rywali, co doprowadziło do zdobycia krajowego trypletu.
Flick pod ścianą. Szczęsny już nie ma wyjścia
Do pełni szczęścia zabrakło tylko triumfu w Lidze Mistrzów. Tam Barcelona poległa w półfinale z Interem Mediolan po dogrywce w rewanżu na stadionie w Mediolanie. W klubie nadzieje na lepsze wyniki w tym sezonie są wielkie, ale Hansi Flick ma naprawdę sporo problemów. Przed pierwszym meczem rozgrywek ligowych stracił bowiem lidera defensywy - Inigo Martineza. Do klubu trafił jednak nowy bramkarz - Joan Garcia.
Na znanym hiszpańskim profilu LaPausa na portalu X pojawiła się statystyka dotycząca jakości poczynań obronnych wszystkich zespołów. Okazuje się, że FC Barcelona jest drużyną, która pozwoliła rywalom na stworzenie największej liczby tzw. dużych szans w pierwszych trzech kolejkach ligowych. "Blaugrana" aż dwunastokrotnie musiała się bronić przed stratą gola po dogodnych sytuacjach bramkowych.
Na pierwszym miejscu w tej statystyce jest Real Madryt, który po przyjściu Xabiego Alonso zdaje się budować nową tożsamość, która jest oparta przede wszystkim na solidności w defensywie. "Królewscy" pozwolili przeciwnikom na wykreowanie ledwie jednej dużej szansy w trzech spotkaniach hiszpańskiej La Liga. Przepaść między jakością gry w obronie jest więc ogromna.
Dla porównania w pierwszych trzech kolejkach poprzedniego sezonu ekipa dowodzona przez Hansiego Flicka pozwoliła przeciwnikom na stworzenie sobie ledwie czterech dużych okazji. W tym sezonie ekipę mistrzów Hiszpanii ratuje jedynie nowy bramkarz. Joan Garcia szczególnie w meczu z Rayo Vallecano spisał się wybitnie, a Wojciech Szczęsny mógł jedynie obserwować poczynania swojego rywala do miejsca w składzie z poziomu ławki rezerwowych.