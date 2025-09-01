Partner merytoryczny: Eleven Sports

FC Barcelona na ostatnim miejscu. Flick postawiony pod ścianą, Szczęsny bezradny

Rafał Sierhej

FC Barcelona po poprzednim znakomitym sezonie ma jeszcze większe ambicje, niż rok temu. Hansi Flick i jego piłkarze chcą powtórzyć sukcesy z poprzednich rozgrywek, a dodatkowo zaistnieć także jeszcze bardziej w Lidze Mistrzów. Początek tego sezonu jest dla "Blaugrany" trudny. Analitycy "Opta" wyliczyli, że "Duma Katalonii" dopuściła przeciwników w La Liga do największej liczby dogodnych sytuacji w trzech meczach. Jedynie forma Joana Garcii ratuje drużynę.

Hansi Flick i Wojciech Szczęsny
Hansi Flick i Wojciech Szczęsny

Kibice FC Barcelona po sezonie 2023/2024 mieli prawo być naprawdę załamani. Drużyna prowadzona wówczas przez Xaviego Hernandeza przez długi czas walczyła nie o tytuł najlepszej drużyny w Hiszpanii, a o wicemistrzostwo kraju. To bowiem wiązało się z zapewnieniem sobie prawa gry w superpucharze Hiszpanii, a to oczywiście równało się kilku milionom premii.

Ostatecznie "Blaugrana" zajęła drugie miejsce w tabeli, ale jeszcze ważniejsze było to, że po sezonie z klubu odszedł Xavi. Hiszpańskiego trenera zastąpił Hansi Flick, który odbudował wiarę w zespół i radość kibiców. Niemiec sprawił, że Barcelona zaczęła grać ładnie w piłkę, a do tego ekipa z Katalonii regularnie punktowała kolejnych rywali, co doprowadziło do zdobycia krajowego trypletu.

Flick pod ścianą. Szczęsny już nie ma wyjścia

Do pełni szczęścia zabrakło tylko triumfu w Lidze Mistrzów. Tam Barcelona poległa w półfinale z Interem Mediolan po dogrywce w rewanżu na stadionie w Mediolanie. W klubie nadzieje na lepsze wyniki w tym sezonie są wielkie, ale Hansi Flick ma naprawdę sporo problemów. Przed pierwszym meczem rozgrywek ligowych stracił bowiem lidera defensywy - Inigo Martineza. Do klubu trafił jednak nowy bramkarz - Joan Garcia.

Na znanym hiszpańskim profilu LaPausa na portalu X pojawiła się statystyka dotycząca jakości poczynań obronnych wszystkich zespołów. Okazuje się, że FC Barcelona jest drużyną, która pozwoliła rywalom na stworzenie największej liczby tzw. dużych szans w pierwszych trzech kolejkach ligowych. "Blaugrana" aż dwunastokrotnie musiała się bronić przed stratą gola po dogodnych sytuacjach bramkowych.

Na pierwszym miejscu w tej statystyce jest Real Madryt, który po przyjściu Xabiego Alonso zdaje się budować nową tożsamość, która jest oparta przede wszystkim na solidności w defensywie. "Królewscy" pozwolili przeciwnikom na wykreowanie ledwie jednej dużej szansy w trzech spotkaniach hiszpańskiej La Liga. Przepaść między jakością gry w obronie jest więc ogromna.

Dla porównania w pierwszych trzech kolejkach poprzedniego sezonu ekipa dowodzona przez Hansiego Flicka pozwoliła przeciwnikom na stworzenie sobie ledwie czterech dużych okazji. W tym sezonie ekipę mistrzów Hiszpanii ratuje jedynie nowy bramkarz. Joan Garcia szczególnie w meczu z Rayo Vallecano spisał się wybitnie, a Wojciech Szczęsny mógł jedynie obserwować poczynania swojego rywala do miejsca w składzie z poziomu ławki rezerwowych.

Flick: „Sytuacja w lidze nie jest łatwa, ale nie przestaniemy walczyć"
Piłkarze w bordowo-granatowych strojach cieszą się po zdobyciu gola podczas meczu piłkarskiego, obok nich stoi bramkarz drużyny przeciwnej w jasnoniebieskim stroju, z wyraźnie inną emocją na twarzy.
Lewandowski, Fermin i Raphinha
Mężczyzna w stroju sportowym siedzi na murawie stadionu, opiera się na trzech piłkach nożnych, wokół niego rozmyte sylwetki ludzi na trybunach.
Wojciech Szczczęsny
Dwóch piłkarzy FC Barcelony w charakterystycznych bordowo-granatowych koszulkach świętuje zdobycie gola na boisku, jeden z nich z uniesioną ręką, uśmiechnięci i otoczeni kibicami na stadionie
FC Barcelona poznała terminarz Ligi Mistrzów

