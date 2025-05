FC Barcelona mistrzem Hiszpanii już dziś? "Pierwsza piłka meczowa"

FC Barcelona po zwycięstwie w El Clasico niemal zagwarantowała sobie tytuł mistrzowski. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do powtórki z lat 2022-2023 i mistrzostwo Hiszpanii przejdzie z rąk Realu Madryt do "Dumy Katalonii". Katalończycy mają 7 punktów przewagi nad odwiecznym rywalem, a do zdobycia pozostało 9 oczek. Oznacza to, że podopieczni Hansiego Flicka potrzebują tylko dwóch remisów lub jednej wygranej w trzech ostatnich kolejkach (grają z Espanyolem, Villarrealem i Athletikiem).

