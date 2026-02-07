FC Barcelona - Mallorca. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz FC Barcelona - Real Mallorca w ramach 23. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Real Mallorca. La Liga. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona po ligowym potknięciu z Realem Sociedad w połowie stycznia, wróciła na zwycięską ścieżkę. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wygrała pięć kolejnych spotkań. W ostatnim w ramach ćwierćfinału Pucharu Króla pokonała 2:1 Albacete, czyli tegorocznego pogromcę Realu Madryt w tych rozgrywkach.

Dzisiaj "Dumę Katalonii" czeka kolejny ligowym mecz. "Barca" podejmie przed własną publicznością 14. w tabeli Real Mallorca. Ekipa z Balearów nienajlepiej radzi sobie w 2026 roku. Na pięć spotkań wygrała dwa, w tym te z ostatniej kolejki z Sewillą (4:1), a porażki 1:2 z Gironą i Rayo Vallecano można wręcz uznać za wpadki.

Mallorca jest trzecią najgorszą drużyną pod względem gry na wyjazdach. W delegacjach zdobyła ledwie pięć na 33 możliwe punkty. Natomiast "Blaugrana" wygrała wszystkie 10 ligowych spotkań tego sezonu przed własną publicznością. W rundzie jesiennej Barcelona wygrała w konfrontacji tych drużyn 3:0 i dziś znów jest wyraźnym faworytem.

