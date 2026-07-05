W środę 1 lipca Chicago Fire oficjalnie zaprezentowało Roberta Lewandowskiego jako swojego nowego zawodnika. W Stanach Zjednoczonych zapanowało spore poruszenie w związku z podpisaniem kontraktu przez Polaka, który już teraz postrzegany jest za drugą największą gwiazdę ligi, obok Leo Messiego.

Podczas gdy "Lewy" spełnia marzenie o grze w MLS, FC Barcelona ma problem. Sprowadzenie następcy kapitana reprezentacji Polski mocno się komplikuje i to pomimo faktu, że mistrzowie Hiszpanii dysponują teraz dużo większymi środkami finansowymi.

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Zwrot akcji ws. transferu Alvareza. FC Barcelona ma kłopot

Od kilku tygodni trwa saga związana z przyszłością Juliana Alvareza, którego Hansi Flick widzi w roli następcy Lewandowskiego. "Duma Katalonii" chce transferu, Argentyńczyk również. Tyle że nie chce go Atletico Madryt. "Los Colchoneros" są wręcz wściekli na postawę snajpera i robią co mogą, aby uniemożliwić mu przenosiny do "Blaugrany".

Sytuacja stała się na tyle napięta, że Alvarez postanowił zagrać "va banque" - po wygranej Argentyny nad Austrią publicznie ogłosił, że nie czuje się dobrze w Atletico i chciałby transferu. Był to wręcz policzek dla działaczy madryckiego klubu.

W kuluarach mówi się, że sam Diego Simeone nie chce już 26-latka w drużynie. Trener wymaga pełnego zaangażowania i poświęcenia. A w drużynie ma aktualnie zawodnika, który nie wierzy już w jego projekt. Z ustaleń redakcji "SPORT" wynika, że ws. Alvareza mogło dojść do zwrotu akcji. Bardzo niekorzystnego dla Barcelony.

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Dziennikarze ustalili, że kierownictwo Atleti jest nieprzejednane. Weto na transfer do Barcelony jest na tyle niepodważalne, że Julian Alvarez może być zmuszony do porzucenia marzeń o grze dla Barcy i publicznych przeprosin. Działacze mocno naciskają, aby napastnik zwrócił się o przebaczenie do kibiców i został w Madrycie. Sami również gotowi są puścić w niepamięć jego deklaracje i postawę z ostatnich tygodni.

Byłby to potężny cios dla "Dumy Katalonii", która postawiła wszystko na jedną kartę i zależy jej bardzo na transferze Argentyńczyka. Pozostałe opcje, o których wcześniej mówiono, jak Joao Pedro, czy Harry Kane, obecnie zeszły kompletnie na dalszy plan.

Czyżby zatem umowa pomiędzy Alvarezem i Barceloną została zerwana? Pojawiały się pogłoski, że doszedł on już z nią do porozumienia ws. warunków kontraktu. Pozostało jedynie przekonać Atletico do sprzedaży. Obecnie mamy do czynienia ze skrajnie inną narracją.

Julian Alvarez Jose HERNANDEZ / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Julian Alvarez Jakub Rzeźnicki AFP

Robert Lewandowski DAVID ALIAGA AFP





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