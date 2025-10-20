Partner merytoryczny: Eleven Sports

FC Barcelona ma duży problem, przekazała tuż po 12:00. Fani czekają na komunikat

W poniedziałkowy poranek po raz kolejny okazało się, jak jedna awaria może sparaliżować Internet. Po 9:00 zaczęła się usterka Amazon Web Services. Ucierpiało wiele usług i firm, także FC Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii musieli wydać komunikat, by kibice nie poczuli się zdezorientowani. Już zapowiedzieli aktualizację, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Poniedziałkowy poranek polskiego czasu przyniósł globalną awarię AWS, czyli Amazon Web Services. Firma poinformowała na swojej stronie ze stanem usług, że odnotowała "wzrost liczby błędów" i opóźnienia w przypadku "wielu usług AWS". Problem ma występować w regionie węzła US-EAST-1 w Północnej Wirginii, przez który przechodzi spora część ruchu internetowego.

W wyniku usterki problemy mają między innymi: Amazon i jego usługi (np. Alexa, PrimeVideo), AT&T, Canva, Delta Air Lines, Disney+, Fortnite, Hulu, McDonald's, Pokemon, Roblox, Snapchat, Duolingo, czy United Airlines.

FC Barcelona również ma powody do zmartwienia. Jej strona internetowa oraz aplikacja nie działają.

Z powodu globalnej awarii usług w chmurze zarówno oficjalna strona internetowa, jak i aplikacja FC Barcelona są niedostępne. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu tak szybko, jak to możliwe. Gdy tylko usługa zostanie w pełni przywrócona, wydamy aktualizację
FC Barcelona

- Historia wskazuje, że będzie to coś stosunkowo prostego, na przykład błędna konfiguracja DNS lub BGP. Gdy te błędy rozprzestrzenią się w Internecie, aktualizacja potrzebuje trochę czasu, aby dotrzeć do najdalszych zakątków sieci, więc awaria może trwać dłużej, niż można by się spodziewać w przypadku tak drobnych błędów - powiedział Alan Woodward, profesor informatyki na Uniwersytecie w Surrey, cytowany przez "The Independent".

Kibice chcący odwiedzić stronę internetową "Dumy Katalonii" będą się więc musieli uzbroić w cierpliwość. Pytanie, czy niedziałanie klubowej aplikacji nie będzie oznaczało przesunięcia konferencji prasowej Hansiego Flicka i Fermina Lopeza przed meczem Ligi Mistrzów z Olympiakosem.

