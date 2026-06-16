Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Bernardo Silva - choć czerwiec dopiero w połowie, Real Madryt już zdążył dopiąć trzy transfery, a w poniedziałek potwierdził czwarty. Kolejnym wzmocnieniem "Królewskich" przed nowym sezonem został Marc Cucurella. Za reprezentanta Hiszpanii "Los Blancos" zapłacić mają ponad 50 milionów euro.

Marc Cucurella piłkarzem Realu Madryt. W Barcelonie wybuchła burza

Ogłoszenie transferu Cucurelli spotkało się najpierw z zaskoczeniem, a później oburzeniem sporej grupy kibiców z Barcelony. W końcu w mediach mówiło się, że "Blaugrana" walkę o powrót wychowanka, który solidnymi występami w Chelsea wyrobił sobie markę w Premier League. Real ubiegł jednak odwiecznego rywala.

Oburzenie dodatkowo wywołał fakt, że defensor jest wychowankiem Barcelony. Rozgoryczeni takim obrotem spraw kibice punktowali wysoką cenę za Hiszpana, który przez wielu nie jest postrzegany jako topowy zawodnik na swojej pozycji.

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FC Barcelona zarobi na transferze Realu. Poznaliśmy kwotę

W tej beczce dziegciu FC Barcelona odnaleźć może jednak chociaż łyżkę miodu. Jak się okazuje, zarobi ona na transferze Cucurelli do Realu Madryt.

Wszystko w związku z obowiązkiem uiszczenia opłaty solidarnościowej, jaka jest przekazywana klubom, które szkoliły danego zawodnika między 12. a 23. rokiem życia. Wynosi ona 5 procent wartości transferu. Oznacza to, że "Azulgrana" może liczyć na kwotę rzędu około 1,35 mln euro.

Cucurella jest wychowankiem Barcelony, ale w seniorskiej drużynie dane mu było zagrać tylko raz. W 2017 roku spędził na murawie 7 minut w rywalizacji z Realem Murcia w 1. rundzie Pucharu Króla.

Chelsea reprezentant Hiszpanii opuszcza po czterech sezonach. Rozegrał w nich łącznie 163 mecze, zanotował 9 trafień i 13 asyst. Z "The Blues" sięgnął po puchar Ligi Konferencji Europy i klubowe mistrzostwo świata.





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