FC Barcelona - Levante. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?
FC Barcelona zagra dziś z Levante w ramach 25. kolejki La Liga. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego spróbuje przerwać serię dwóch porażek z rzędu. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz FC Barcelona - Levante? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz FC Barcelona - Levante w ramach 25. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
FC Barcelona - Levante. La Liga. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
FC Barcelona wpadła w kolejny kryzys podczas tego sezonu. "Blaugrana" przegrała dwa ostatnie mecze. Najpierw została rozbita 0:4 w półfinale Pucharu Króla przez Atletico, a następnie musiała uznać wyższość Girony, która pokonała ją 2:1. Czy to poważniejszy problemy, czy też chwilowa zadyszka? O tym będziemy mogli przekonać się już dzisiaj.
"Barca" zagra u siebie z Levante, a więc przedostatnią drużyną w tabeli La Liga. Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego będzie zatem zdecydowanym faworytem. Levante od trzech kolejek nie potrafi wygrać w lidze, a w 2026 roku odniosło ledwie dwa zwycięstwa. Potknięcie "Dumy Katalonii" z takim rywalem będzie oznaczało, że z piłkarzami Hansiego Flicka dzieje się coś poważniejszego.
W meczu rundy jesiennej obu tych zespołów Barcelona po wielkich problemach wygrała 3:2, a o zwycięstwie przesądził gol samobójczy Levante w doliczonym czasie gry. Natomiast ostatnia wizyta drużyny z Walencji w stolicy Katalonii zakończyła się triumfem "Barcy" 3:0. Dodatkowo piłkarze Levante podczas ostatnich 12 występów na Camp Nou, aż dziewięć razy nie zdołali nawet trafić do siatki, co jeszcze bardziej podkreśla, z jak teoretycznie słabym rywalem mierzy się dziś Barcelona.
