FC Barcelona już poinformowana, to tam chce się przenieść. Jednak zmiana

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

FC Barcelona już dawno wytypowała następcę Roberta Lewandowskiego, którym zostać ma Julian Alvarez. Problem w tym, że Atletico Madryt do tej pory nie było skłonne nawet rozważyć oferty "Dumy Katalonii". Luka po odejściu Polaka będzie potężna, dlatego mistrzowie Hiszpanii zitensyfikowali działania mające na celu sprowadzenie Argentyńczyka. Jak wynika z najnowszych ustaleń, w jego sprawie doszło do zwrotu akcji.

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FC Barcelona poznała decyzję gwiazdyDavid Ramirez/Soccrates/Getty Images Getty Images

Julian Alvarez jest zdecydowanie w ostatnim czasie jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. W kolejce po gwiazdę Atletico Madryt ustawili się giganci na czele z Barceloną, PSG i Arsenalem. Tyle że "Rojiblancos" nie chcą pozbywać się Argentyńczyka. A już na pewno oddawać go do jednego z największych ligowych rywali.

Alvarez w centrum zamieszania. Atletico nie chce sprzedawać gwiazdy

Jako że już za parę dni Robert Lewandowski oficjalnie przestanie być zawodnikiem "Blaugrany", klub intensyfikuje działania mające na celu skłonienie kierownictwa Atleti, do otwarcia się na negocjacje. Zwłaszcza że po meczu z Austrią sam Alvarez jasno zakomunikował za pośrednictwem mediów, że liczy na transfer. 

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Do tej pory Atletico kategorycznie wzbraniało się przed sprzedażą reprezentanta Argentyny do Realu Madryt lub FC Barcelona. Redakcja "COPE" podkreślała, że taki scenariusz nie jest w ogóle brany pod uwagę. Nieco inne informacje w tej sprawie przedstawili żurnaliści "MARCA" - nastąpiła zmiana. Zgodnie z ich wiedzą Barca ma wrócić z ofertą na poziomie 120 milionów euro, a działacze Atletico mają otwierać się na zmianę podejścia.

Tam chce mieszkać Julian Alvarez. Zwrot akcji ws. transferu

Co więcej, sam Julian Alvarez nie bierze nawet pod uwagę kierunków takich jak Real Madryt, PSG, czy kluby z Premier League. Do tego stopnia marzy o przejściu do "Azulgrany" i jest przekonany, że to możliwy scenariusz, że wybrał już, gdzie planuje mieszkać.

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Hernan Castillo ujawnił, że Argentyńczyk miał wybrać sobie już dwie posiadłości w Barcelonie - jedną dla siebie, a drugą dla rodziny, aby mieli gdzie komfortowo mieszkać w trakcie odwiedzin. Ponadto snajper miał odbyć kilka rozmów z Leo Messim, wypytując go o wszystko co związane z grą i życiem w stolicy Katalonii.

Do kolejnych rozmów pomiędzy przedstawicielami Barcelony i Atletico ma dojść na początku przyszłego tygodnia. Chociaż włodarze "Los Colchoneros" są mocno rozczarowani postawą 26-latka, zdają sobie sprawę, że z niewolnika nie ma pracownika - rozstanie jest nieuniknione.

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Na ten moment pozostanie Alvareza w Atletico na kolejny sezon wydaje się niemal wykluczone. Sam piłkarz zachowuje spokój i wierzy w powodzenie transferu do ekipy mistrzów Hiszpanii.

Piłkarz w czerwono-białym pasiastym stroju dynamicznie kopie piłkę podczas meczu, wokół niego inni zawodnicy w podobnych strojach na stadionie.
Julian AlvarezGUILLERMO MARTINEZAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z opaską kapitana klaszcze w dłonie, stojąc na murawie stadionu.
Robert LewandowskiDAVID ALIAGAAFP


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