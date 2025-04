FC Barcelona idzie na wojnę. Złoży oficjalną skargę, jest komunikat

- Nie chcę robić wymówek czy narzekać, to tylko jedna kwestia. Jestem szczęśliwy, że nie gramy w niedzielę o 14:00 z Valladolidem, bo tak było wcześniej, teraz gramy w sobotę o 21:00. Chodzi o to, dlaczego nie możemy grać o 18:00 czy 18:30? Daj mi jeden powód. Chcę zobaczyć tego gościa, który jest za to odpowiedzialny. Dla mnie to żart. On nie działa najlepiej dla hiszpańskiego futbolu, bo odnoszenie sukcesów, nasze i innych klubów w europejskich pucharach, jest dobre dla hiszpańskiego futbolu. Może będziemy mieli jedną drużynę więcej w Lidze Mistrzów... Nie mam na to słów, bo ta sytuacja jest niewiarygodna - mówił cyt. za fcbarca.com).

Pełny komunikat Barcelony:

Uważamy to samo, co wczoraj publicznie wyraził nasz trener Hansi Flick. W pełni go popieramy, właściwe organy hiszpańskiej piłki nożnej powinny być bardziej ostrożne w stosunku do drużyn, które tak jak nasza, uczestniczą we wszystkich oficjalnych rozgrywkach w końcowej fazie sezonu. Jest to kwestia długotrwała i nie kwestionując trudności procesu układania tak napiętej listy meczów, FC Barcelona będzie nadal bronić swoich interesów przed krajowymi i międzynarodowymi organami piłkarskimi, by zapewnić większą spójność kalendarza sportowego. FC Barcelona złoży formalną skargę do organów regulujących piłkę nożną, aby uniknąć kolejnych takich sytuacji, które są szkodliwe dla wielkich bohaterów świata piłki nożnej, którymi są piłkarze".