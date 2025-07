FC Barcelona gotowa rozbić bank. Ruszyła po gwiazdę, Lewandowski już pogodzony

Bardzo aktywna podczas aktualnego okienka transferowego jest FC Barcelona. Do zespołu dołączył już sprowadzony z RCD Espanyol za 25 milionów euro Joan Garcia , najlepszy bramkarz minionego sezonu La Liga. Do tego klub ciągle walczy o transfer nowego skrzydłowego.

Według "Mundo Deportivo" priorytetem do pozyskania został Luis Diaz . Co więcej Kolumbijczyk ma być zainteresowany dołączeniem do Barcelony.

Co ciekawe 28-latek po powrocie z wakacji ma rzekomo niebawem poprosić Liverpool o możliwość transferu do Barcelony. Dodatkowym aspektem zwiększającym szasnę na przenosiny jest fakt, że angielski klub będzie chciał delikatnie podbudować swoje fundusze po transferach, które dokonał. W to okienko do zespołu dołączył Jeremie Frimpong, Florian Wirtz oraz Milos Kerkez.