Od czasu ligowego meczu z Athletikiem z 22 listopada ubiegłego roku "Azulgrana "znów rozgrywa swoje spotkania na Camp Nou. Powrót na legendarny stadion, który był przez długi czas modernizowany mocno się przeciągał. Wreszcie nastąpił jednak przełom, a Barca znów gra "u siebie".

FC Barcelona czeka na powrót częsci kibiców. Padła już data

Obiekt nie został jednak jeszcze w całości oddany do użytku, w związku z czym na trybunach może zasiadać ograniczona liczba kibiców. "Blaugrana" stara się od dłuższego czasu o zapewnienie możliwości zajęcia stadionu w większym wymiarze, a jak wynika z ustaleń "Mundo Deportivo", wkrótce może dojść do przełomu.

Dziennikarze wskazują, że FC Barcelona liczy, iż otrzyma w najbliższym czasie licencję 1C, na mocy której w niedzielnym meczu ligowym z Sevillą na Camp Nou będzie mogło zasiąć 2/3 kibiców, czyli 62 tysiące.

Dużo większa liczba sympatyków na stadionie w większości przypadków równa się lepsza atmosfera i silniejszy doping dla podopiecznych Hansiego Flicka. A tym przyjdzie się zmierzyć z rywalem, który ograł ich w rundzie jesiennej aż 4:1.

Spotify Camp Nou twierdzą Lewandowskiego i spółki. Imponująca seria zwycięstw

Jeśli istotnie tak się stanie, to będzie to kolejny ważny kamień milowy po "przeprowadzce" piłkarzy Barcelony na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym na stare-nowe Camp Nou, które ma obecnie tytularnego sponsora - Spotify.

Od czasu głośnego powrotu zmodernizowane Camp Nou stało się prawdziwą twierdzą Barcelony - wygrała ona wszystkie domowe spotkania na wszystkich frontach.

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Wojciech Szczęsny Alex Caparros Getty Images

Kibice na Spotify Camp Nou JOSE BRETON AFP

DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 09.03.2026. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO