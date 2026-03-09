FC Barcelona gotowa na wielki powrót, Lewandowski i Szczęsny czekają. Padła już data

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

FC Barcelona ma za sobą niesamowicie wymagający tydzień. Wygrana 3:0 nad Atletico nie wystarczyła, żeby awansować do finału Pucharu Króla. Zaledwie kilka dni później podopieczni Hansiego Flicka wymęczyli zwycięstwo 1:0 nad Athletikiem grając w dość eksperymentalnym składzie. Na kilka dni przed kolejnym sporym wyzwaniem - meczem z nieprzewidywalną Sevillą gruchnęła wiadomość o wielkim powrocie. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, którzy mają już w tym sezonie za sobą ważną przeprowadzkę tylko na to czekali.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiRene Nijhuis/MB Media/Getty Images / SIPAUSA/NEWSPIX.PLGetty Images

Od czasu ligowego meczu z Athletikiem z 22 listopada ubiegłego roku "Azulgrana "znów rozgrywa swoje spotkania na Camp Nou. Powrót na legendarny stadion, który był przez długi czas modernizowany mocno się przeciągał. Wreszcie nastąpił jednak przełom, a Barca znów gra "u siebie".

FC Barcelona czeka na powrót częsci kibiców. Padła już data

Obiekt nie został jednak jeszcze w całości oddany do użytku, w związku z czym na trybunach może zasiadać ograniczona liczba kibiców. "Blaugrana" stara się od dłuższego czasu o zapewnienie możliwości zajęcia stadionu w większym wymiarze, a jak wynika z ustaleń "Mundo Deportivo", wkrótce może dojść do przełomu.

Lewandowski na ustach Hiszpanów. Oto co zrobił w meczu La Liga. Tak go nazwali

Dziennikarze wskazują, że FC Barcelona liczy, iż otrzyma w najbliższym czasie licencję 1C, na mocy której w niedzielnym meczu ligowym z Sevillą na Camp Nou będzie mogło zasiąć 2/3 kibiców, czyli 62 tysiące.

Dużo większa liczba sympatyków na stadionie w większości przypadków równa się lepsza atmosfera i silniejszy doping dla podopiecznych Hansiego Flicka. A tym przyjdzie się zmierzyć z rywalem, który ograł ich w rundzie jesiennej aż 4:1.

    Spotify Camp Nou twierdzą Lewandowskiego i spółki. Imponująca seria zwycięstw

    Jeśli istotnie tak się stanie, to będzie to kolejny ważny kamień milowy po "przeprowadzce" piłkarzy Barcelony na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym na stare-nowe Camp Nou, które ma obecnie tytularnego sponsora - Spotify.

    Komunikat z Barcelony ws. przyszłości Flicka. Niemiec już wie. "Decyzja należy do niego"

    Od czasu głośnego powrotu zmodernizowane Camp Nou stało się prawdziwą twierdzą Barcelony - wygrała ona wszystkie domowe spotkania na wszystkich frontach.

    Piłkarz w jasnej koszulce z logo Barcelony i opaską na twarzy stoi na boisku, mając dłoń przy twarzy, w tle rozmyty stadion z kibicami.
    Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Bramkarz w sportowej bluzie z długim rękawem i rękawicami bramkarskimi, stojący na tle stadionu pełnego widzów, skoncentrowany i gotowy do gry.
    Wojciech SzczęsnyAlex CaparrosGetty Images
    Tłum kibiców FC Barcelony z kolorowymi flagami, transparentami i szalikami w barwach klubowych, w atmosferze sportowego wydarzenia, widoczni ochroniarze na przodzie tłumu.
    Kibice na Spotify Camp NouJOSE BRETONAFP
    DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 09.03.2026. WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

