FC Barcelona gotowa na wielki powrót, Lewandowski i Szczęsny czekają. Padła już data
FC Barcelona ma za sobą niesamowicie wymagający tydzień. Wygrana 3:0 nad Atletico nie wystarczyła, żeby awansować do finału Pucharu Króla. Zaledwie kilka dni później podopieczni Hansiego Flicka wymęczyli zwycięstwo 1:0 nad Athletikiem grając w dość eksperymentalnym składzie. Na kilka dni przed kolejnym sporym wyzwaniem - meczem z nieprzewidywalną Sevillą gruchnęła wiadomość o wielkim powrocie. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, którzy mają już w tym sezonie za sobą ważną przeprowadzkę tylko na to czekali.
Od czasu ligowego meczu z Athletikiem z 22 listopada ubiegłego roku "Azulgrana "znów rozgrywa swoje spotkania na Camp Nou. Powrót na legendarny stadion, który był przez długi czas modernizowany mocno się przeciągał. Wreszcie nastąpił jednak przełom, a Barca znów gra "u siebie".
FC Barcelona czeka na powrót częsci kibiców. Padła już data
Obiekt nie został jednak jeszcze w całości oddany do użytku, w związku z czym na trybunach może zasiadać ograniczona liczba kibiców. "Blaugrana" stara się od dłuższego czasu o zapewnienie możliwości zajęcia stadionu w większym wymiarze, a jak wynika z ustaleń "Mundo Deportivo", wkrótce może dojść do przełomu.
Dziennikarze wskazują, że FC Barcelona liczy, iż otrzyma w najbliższym czasie licencję 1C, na mocy której w niedzielnym meczu ligowym z Sevillą na Camp Nou będzie mogło zasiąć 2/3 kibiców, czyli 62 tysiące.
Dużo większa liczba sympatyków na stadionie w większości przypadków równa się lepsza atmosfera i silniejszy doping dla podopiecznych Hansiego Flicka. A tym przyjdzie się zmierzyć z rywalem, który ograł ich w rundzie jesiennej aż 4:1.
Spotify Camp Nou twierdzą Lewandowskiego i spółki. Imponująca seria zwycięstw
Jeśli istotnie tak się stanie, to będzie to kolejny ważny kamień milowy po "przeprowadzce" piłkarzy Barcelony na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym na stare-nowe Camp Nou, które ma obecnie tytularnego sponsora - Spotify.
Od czasu głośnego powrotu zmodernizowane Camp Nou stało się prawdziwą twierdzą Barcelony - wygrała ona wszystkie domowe spotkania na wszystkich frontach.