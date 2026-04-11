FC Barcelona - Espanyol. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz FC Barcelona - Espanyol w ramach 31. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Espanyol. La Liga. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Seria dziewięciu meczów bez porażki FC Barcelony została przerwana w minioną środę i po raz kolejny w tym sezonie przez Atletico Madryt. "Los Colchoneros" pokonali "Barcę" 2:0 na jej stadionie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i są w bardzo dobrej sytuacji przed rewanżem. W La Liga drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego pozostaje jednak niepokonana od sześciu kolejek i wiele na to wskazuje, że tę serię będzie w stanie podtrzymać.

Jej rywalem będzie Espanyol Barcelona, a zatem dojdzie do kolejnych derbów Barcelony. "Blanquiazules" są w ostatnich tygodniach w fatalnej formie. Jeszcze pod koniec stycznia Espanyol zajmował piąte miejsce w tabeli i wszystko na to wskazywało, że w tym sezonie będzie w stanie powalczyć nawet o europejskie puchary. Jednak już od porażki z "Barcą" w ostatnich derbach na początku stycznia gra Katalończyków załamała się. Espanyol od 13. ligowych kolejek czeka na zwycięstwo i z tych 13. meczów przegrał aż osiem, co poskutkowało spadkiem na 10. pozycję. Tak słabo dysponowana drużyna prowadzona przez Manolo Gonzaleza będzie raczej "łakomym kąskiem" dla "Blaugrany".

To będą 220. debry Barcelony. Dotychczas 129 razy wygrywała FC Barcelona, 44 Espanyol, a 46-krotnie padł remis. Jeśli chodzi tylko o potyczki ligowe na 179 spotkań 104 razy triumfowała "Barca", 34 Espanyol i w 40. przypadkach padł remis. Jedna statystyka dla Espanyolu jest szczególne druzgocąca. "Blanquiazules nie potrafią pokonać Barcelony na jej obiekcie od 2009 roku i nic na to nie wskazuje, aby dziś ten stan uległ zmianie.

Robert Lewandowski w meczu z Atletico Madryt

Barcelona - Espanyol

