FC Barcelona czeka na hit. Nagle nadszedł oficjalny komunikat. Flick bez wyjścia

Problemy FC Barcelona. Lider nie zagra w hicie

Wydawało się, że sytuacja powtórzy się także w starciu 30. kolejki La Liga przeciwko Realowi Betis na własnym stadionie. Nic nie zapowiadało tego, że pojawi się jakiś problem. Jak się jednak okazuje, takowy się przydarzył i jest to naprawdę bolesny cios dla niemieckiego szkoleniowca.

W starciu z zespołem z Andaluzji nie wystąpi bowiem absolutny szef defensywy FC Barcelona, a więc Inigo Martinez. Hiszpan po meczu z Atletico Madryt odczuwał problemy w lewym pośladku, co było widać, gdy łapał się właśnie za tę część ciała. Ostatecznie jednak w piątek trenował z kolegami i wydawało się, że kłopot jest zażegnany. Nic bardziej mylnego. Środkowy defensor nie znalazł się w kadrze na to hitowe starcie, co już zaczęło budzić pewien niepokój.