FC Barcelona - Celta Vigo. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa

FC Barcelona zmierzy się z Celtą Vigo w 33. kolejce La Liga. Robert Lewandowski wraz z kolegami będzie chciał zrobić kolejny krok w kierunku mistrzostwa Hiszpanii. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz FC Barcelona - Celta Vigo? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Marcos Alonso z Celty Vigo próbuje zatrzymać Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony podczas meczu.
Marcos Alonoso z Celty Vigo próbuje zatrzymać Roberta Lewandowskiego w barwach FC BarcelonyMIGUEL RIOPAAFP

Mecz FC Barcelona - Celta Vigo w ramach 33. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:30. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona w zeszłym tygodniu pożegnała się z rogrywkami Ligi Mistrzów, przegrywając w dwumeczu z Atletico Madryt na poziomie ćwierćfinału. W związku z tym pozostała jej tylko walka o mistrzostwo Hiszpanii i na razie jest na dobrej drodze, aby zakończyła się ona sukcesem. "Blaugrana" ma bowiem sześć punktów przewagi nad Realem Madryt i o jedno spotkanie rozegrane mniej na siedem kolejek przed końcem rozgrywek. W środku tygodnia rozgrywana jest bowiem z wyprzedzeniem 33., a nie 32. kolejka.

FC Barcelona może pochwalić się serią siedmiu zwycięstw z rzędu w La Liga i kompletem triumfów przed własną publicznością w 16 meczach tego sezonu. Jej dzisiejszy rywal, czyli Celta Vigo, przyjeżdża więc do niezdobytej twierdzy. "Celestes" mimo że są w czołówce i walczą o europejskie puchary, to ostatnio nie prezentują się najlepiej. Ekipa Claudio Giraldeza w ostatnich pięciu kolejkach zdobyła tylko cztery punkty, a jej spadek formy zbiegł się z ciężkimi meczami w Lidze Europy. Celta odpadła ostatecznie w ćwierćfinale tych rozgrywek z Freiburgiem, przegrywając w dwumeczu aż 1:6.

W pierwszym spotkaniu miedzy tymi zespołami Barcelona pokonała w Vigo Celtę 4:2, a hattricka ustrzelił wówczas Robert Lewandowski. Natomiast ostatnie zwycięstwo Galicyjczyków na Camp Nou miało miejsce w 2021 roku, gdy udało im się pokonać "Barcę" 2:1.

Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Lamine Yamal i Raphinha / Robert Lewandowski
Kontuzja Lewandowskiego i gol na 4:3. w 98. minucie. To był najbardziej szalony mecz sezonu

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
piłkarze w koszulkach FC Barcelony stoją na murawie stadionu, na pierwszym planie zawodnik z opaską na nadgarstku i wyrazem skupienia na twarzy, w tle kilku innych graczy w tych samych barwach oraz rozmyta widownia
Piłkarze FC BarcelonaGONGORAAFP
grupa piłkarzy drużyny w jasnoniebieskich koszulkach świętuje zdobycie gola, obejmując się nawzajem na murawie, w tle rozmazana publiczność stadionu
Iago Aspas legenda Celty Vigo z kolegami z zespołuSAKIS MITROLIDISAFP
DJB: Sieciówka - 24.04.26 [WIDEO]Polsat Box GoPOLSAT BOX GO

