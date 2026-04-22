FC Barcelona - Celta Vigo. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?
FC Barcelona zmierzy się z Celtą Vigo w 33. kolejce La Liga. Robert Lewandowski wraz z kolegami będzie chciał zrobić kolejny krok w kierunku mistrzostwa Hiszpanii.
Mecz FC Barcelona - Celta Vigo w ramach 33. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:30. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
FC Barcelona - Celta Vigo. La Liga. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
FC Barcelona w zeszłym tygodniu pożegnała się z rogrywkami Ligi Mistrzów, przegrywając w dwumeczu z Atletico Madryt na poziomie ćwierćfinału. W związku z tym pozostała jej tylko walka o mistrzostwo Hiszpanii i na razie jest na dobrej drodze, aby zakończyła się ona sukcesem. "Blaugrana" ma bowiem sześć punktów przewagi nad Realem Madryt i o jedno spotkanie rozegrane mniej na siedem kolejek przed końcem rozgrywek. W środku tygodnia rozgrywana jest bowiem z wyprzedzeniem 33., a nie 32. kolejka.
FC Barcelona może pochwalić się serią siedmiu zwycięstw z rzędu w La Liga i kompletem triumfów przed własną publicznością w 16 meczach tego sezonu. Jej dzisiejszy rywal, czyli Celta Vigo, przyjeżdża więc do niezdobytej twierdzy. "Celestes" mimo że są w czołówce i walczą o europejskie puchary, to ostatnio nie prezentują się najlepiej. Ekipa Claudio Giraldeza w ostatnich pięciu kolejkach zdobyła tylko cztery punkty, a jej spadek formy zbiegł się z ciężkimi meczami w Lidze Europy. Celta odpadła ostatecznie w ćwierćfinale tych rozgrywek z Freiburgiem, przegrywając w dwumeczu aż 1:6.
W pierwszym spotkaniu miedzy tymi zespołami Barcelona pokonała w Vigo Celtę 4:2, a hattricka ustrzelił wówczas Robert Lewandowski. Natomiast ostatnie zwycięstwo Galicyjczyków na Camp Nou miało miejsce w 2021 roku, gdy udało im się pokonać "Barcę" 2:1.
Mecz FC Barcelona - Celta Vigo w ramach 33. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go.