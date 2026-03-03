FC Barcelona - Atletico Madryt. Gdzie i o której obejrzeć Puchar Króla na żywo w TV?

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w ramach półfinału Pucharu Króla zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Atletico Madryt. Półfinał Pucharu Króla. Gdzie obejrzeć? O której? [NA ŻYWO, TV]

Od pierwszego półfinałowego starcia Barcelona rozegrała trzy ligowe spotkania. W nich uległa Gironie 1:2, zwyciężyła 3:0 z Levante i pokonała wspomniany Villarreal aż 4:1. Atletico w tym czasie zaliczyło aż pięć spotkań, z których trzy wygrało, raz zremisowało i raz przegrało, ale aktualnie ma serię trzech triumfów z rzędu, choć ostatnie z zamykającym tabelę La Liga Realem Oviedo było bardzo szczęśliwe. Piłkarze ze stolicy Hiszpanii gola na wagę trzech punktów strzelili dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry za sprawą Juliana Alvareza.

Ostatnia wizyta Atletico na Camp Nou miała miejsce w grudniu zeszłego roku w ramach La Liga. Wówczas "Los Colchoneros"przegrali 1:3. Piłkarze z Madrytu pokonali po raz ostatni Barcelonę na wyjeździe w grudniu 2024, gdy zwyciężyli 2:1, ale to spotkanie zostało rozegrano na Estadi Motjuic. Natomiast ich ostatnia wygrana na Camp Nou miała miejsce bardzo dawno, bo w lutym... 2006 roku! Wówczas Atletico pokonało "Barcę" 3:1 po dublecie Fernando Torresa i golu Maxiego Rodrigueza. Honorowe trafienie dla gospodarzy zaliczył z kolei Henrik Larsson.

Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

