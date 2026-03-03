FC Barcelona - Atletico Madryt. Gdzie i o której obejrzeć Puchar Króla na żywo w TV?
FC Barcelona w półfinale Pucharu Króla zagra dziś rewanż z Atletico Madryt. "Dumie Katalonii" będzie niezwykle ciężko odrobić wysoką stratę z pierwszego spotkania, dlatego to goście z Madrytu są faworytami do awansu. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona - Atletico Madryt? Puchar Króla. Piłka nożna. Transmisja na żywo, TV, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w ramach półfinału Pucharu Króla zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
FC Barcelona ma przed sobą piekielnie trudne zadanie. "Blaugrana" została rozbita w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Króla przez Atletico Madryt aż 0:4. Szanse na odrobienie tak wielkiej straty nie są duże, ale ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego na pewno nie złoży broni i postara się ruszyć do ataku od pierwszej minuty. Niestety na pewno nie pomoże w tym polski napastnik, który w ostatnim spotkaniu ligowym z Villarrealem doznał kontuzji.
Od pierwszego półfinałowego starcia Barcelona rozegrała trzy ligowe spotkania. W nich uległa Gironie 1:2, zwyciężyła 3:0 z Levante i pokonała wspomniany Villarreal aż 4:1. Atletico w tym czasie zaliczyło aż pięć spotkań, z których trzy wygrało, raz zremisowało i raz przegrało, ale aktualnie ma serię trzech triumfów z rzędu, choć ostatnie z zamykającym tabelę La Liga Realem Oviedo było bardzo szczęśliwe. Piłkarze ze stolicy Hiszpanii gola na wagę trzech punktów strzelili dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry za sprawą Juliana Alvareza.
Ostatnia wizyta Atletico na Camp Nou miała miejsce w grudniu zeszłego roku w ramach La Liga. Wówczas "Los Colchoneros"przegrali 1:3. Piłkarze z Madrytu pokonali po raz ostatni Barcelonę na wyjeździe w grudniu 2024, gdy zwyciężyli 2:1, ale to spotkanie zostało rozegrano na Estadi Motjuic. Natomiast ich ostatnia wygrana na Camp Nou miała miejsce bardzo dawno, bo w lutym... 2006 roku! Wówczas Atletico pokonało "Barcę" 3:1 po dublecie Fernando Torresa i golu Maxiego Rodrigueza. Honorowe trafienie dla gospodarzy zaliczył z kolei Henrik Larsson.
