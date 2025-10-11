W ostatnich kolejkach Ligi Mistrzów i ligi hiszpańskiej FC Barcelona zanotowała dwie bolesne porażki, utrudniając sobie tym samym sytuację w tabeli. W Champions League pojawiła się strata do czołówki, a w LaLiga na pierwsze miejsce wskoczył Real Madryt.

W tym drugim spotkaniu z Sevillą FC Barcelona musiała poradzić sobie nie tylko bez Raphinhi, Joana Garcii, Fermina Lopeza i Gaviego, których brakowało w spotkaniu z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan nie wystąpił również Lamine Yamal. Liczba kontuzji przyczyniła się do dotkliwej porażki w Andaluzji.

Wiemy już, że wszyscy wyżej wymienieni nie wrócą do gry na mecz ligowy z Gironą. Barcelona znowu będzie miała bardzo utrudnione zadanie. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, kiedy okazało się, że kontuzji na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii doznał Dani Olmo.

Javier Miguel z portalu "AS" informuje, że FC Barcelona jest wściekła na całą sytuację. Oburzyło ją również zachowanie Daniego Olmo, który podjął ryzyko wzięcia udziału w treningu, mimo wiedzy na temat swojego przeciążenia.

Oburzenie i dezorientacja w Barcelonie. Dani Olmo pojechał na zgrupowanie przeciążony, wraca kontuzjowany

- Według informacji AS, ta nowa kontuzja wywołała w klubie oburzenie, ale także dezorientację. Oburzenie, ponieważ zawodnik przybył z zaświadczeniem lekarskim, w którym stwierdzono zmęczenie mięśniowe. W jego przypadku zalecano ostrożność. Było to praktycznie to samo zaświadczenie, które przedstawił środkowy obrońca Realu Madryt, Dean Huijsen, i które posłużyło mu do wycofania się ze zgrupowania i powrotu do klubu. De la Fuente postanowił jednak nadal liczyć na Olmo, mimo że zawodnik z Egarense nie trenował z grupą przez cztery kolejne dni, mając świadomość, że nie jest on w pełni sprawny - infromuje Javier Miguel.

- Dezorientacja klubu wynika natomiast z tego, że nie rozumie się, dlaczego zawodnik chciał wyjść na trening, skoro nie był w pełni wyleczony. W tym kontekście Barcelona zwraca również uwagę na zawodnika, który nie potrafił odczytać wszystkich sygnałów wysyłanych przez jego organizm, być może z obawy przed utratą miejsca w składzie na Mistrzostwa Świata w 2026 roku.

To już kolejny raz, kiedy to FC Barcelona oddaje reprezentacji zawodnika przeciążonego, a z powrotem otrzymuje kontuzjowanego. Niedawna taka sytuacja miała miejsce w związku z Laminem Yamalem. Wydaje się, że takie sytuacje nie sprzyjają poprawieniu się relacji między klubem a reprezentacją, które od jakiegoś czasu stają się coraz bardziej konfliktowe.

Według raportu medycznego, na który powołuje się dziennikarz "AS", Dani Olmo doznał urazu mięśnia łydki lewej nogi. Jego przerwa potrwać ma od 3 do 4 tygodni.

Dani Olmo (nr 20) nie pomoże Barcelonie we wtorkowym meczu z Benficą w Lidze Mistrzów CRISTINA QUICLER AFP

Dani Olmo (z prawej) MATTHIEU MIRVILLE AFP

Dani Olmo (z lewej) w wyjściowej jedenastce może zająć miejsce Fermina Lopeza, który świetnie współpracuje z Robertem Lewandowskim. AFP