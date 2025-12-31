Fatalne wieści ws. Kyliana Mbappe. Real Madryt już wypuścił komunikat

Fatalne wieści w ostatnim dniu roku dla kibiców Realu Madryt - "Królewscy" poinformowali, że ich gwiazdor skręcił lewe kolano. Miał z nim problem już od 7 grudnia i meczu z Celtą Vigo. Miał uszkodzone więzadło, opuścił spotkanie z Manchesterem City, ale później zanotował po 90 minut w starciach z Deportivo Alaves, Talaverą i Sevillą. 27-latek grał z bólem. Teraz w końcu będzie musiał zwolnić.

Komunikat klubu wypuszczono po 14:00. Badanie rezonansem magnetycznym miało miejsce rano.

Cios dla kibiców Realu Madryt. Kylian Mbappe kontuzjowany

Francuskie "L'Equipe" mówi o trzech tygodniach przerwy, chociaż Miguel Angel Diaz z hiszpańskiego radia COPE mówi o bardziej optymistycznym scenariuszu. Wciąż nie spodziewa się obecności Mbappe na Superpucharze Hiszpanii (8 stycznia półfinał z Atletico, trzy dni później potencjalny finał z Barceloną/Athletikiem), ale jego wpis sugeruje, że powrót może nastąpić na dni 13-15.01, kiedy to zostaną rozegrane spotkania 1/8 finału Copa del Rey.

Mbappe rozgrywa naprawdę intensywny sezon - wyłączając konfrontację z Manchesterem City, w każdym z pozostałych meczów przebywał na boisku nie mniej niż 78 minut. To potężna dawka.

W komentarzach kibiców już słychać złość na samego piłkarza i Xabiego Alonso. Były gracz Paris Saint-Germain ostatnio nie odpoczywał, gonił (co się ostatecznie udało) rekord Cristiano Ronaldo w liczbie goli w roku kalendarzowym w Realu. Teraz jednak zapłaci za to cenę.

