Fatalne wieści po triumfie Barcelony. Prysły szanse na premierowe trofeum. Flick nie będzie zadowolony

Igor Szarek

23 sierpnia pierwsza drużyna FC Barcelony dokonała czegoś, co w pamięci kibiców zostanie na długie lata. W meczu 2. kolejki La Ligi przeciwko Levante udało im się odrobić dwubramkową stratę, aby w konsekwencji rozstrzygnąć losy spotkania na swoją korzyść. Niestety podobnego szczęścia nie mieli ich młodsi koledzy, którzy tego samego dnia przystąpili do finałowego starcia w ramach Pucharu Interkontynentalnego U-20. Przegrali oni bowiem z Flamengo, mimo iż w doliczonym czasie gry prowadzili 2:1.

Barcelona U-19 przegrała finał pucharu interkontynentalnego po serii rzutów karnych
Barcelona U-19 przegrała finał pucharu interkontynentalnego po serii rzutów karnychLLUIS GENE / AFP /Jorge Rodrigues/Associated Press/East NewsAFP

Pierwsza drużyna FC Barcelony rozpoczęła tegoroczne zmagania La Ligi z rozmachem. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu udało im się pokonać Mallorcę, choć ten mecz odbył się w atmosferze wielu kontrowersji. Tych nie zabrakło również w starciu 2. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy, w którym to podopieczni Hansiego Flicka odrobili dwubramkową stratę wypracowaną przez Levante, aby ostatecznie wygrać wynikiem 3:2.

W czasie kiedy Robert Lewandowski i spółka walczyli o drugi komplet punktów w sezonie La Ligi 2025/2026, ich młodsi koledzy z drużyny U-19 przystępowali do starcia o Puchar Interkontynentalny U-20. Trofeum to istnieje od stosunkowo niedawna, a młodzieżówka "Dumy Katalonii" po raz pierwszy miała okazję przystąpić do walki o ten puchar. Naprzeciw młodzików "Blaugrany" wyszli jednak juniorzy zeszłorocznego triumfatora rozgrywek - Flamengo. Takie zestawienie zwiastowało nieprzeciętne widowisko.

Spektakl na Maracanie. Barcelona już "witała się z gąską". Dwie minuty później padł zabójczy cios

Drużyna Juliano Bellettiego nie rozpoczęła finałowego spotkania najlepiej. Już w 11. minucie meczu Brazylijczycy zdołali bowiem wyjść na jednobramkowe prowadzenie. Wynik 1:0 utrzymał się do końca pierwszej części spotkania. Kibice zgromadzeni na legendarnej Maracanie mogli więc czuć dumę ze swoich reprezentantów.

Ta zniknęła jednak wraz z nadejściem drugiej połowy meczu o Puchar Interkontynentalny U-20. Wówczas trener Katalończyków wprowadził zmiany, które nieco rozruszały jego podopiecznych. W końcu nadeszła upragniona chwila - w 71. minucie Jan Virgili zdołał wyrównać stan rywalizacji. Od tego czasu na brazylijskim obiekcie rozpętała się istna wojna, bowiem obydwa zespoły chciały znaleźć drogę do bramki, która zamknęłaby losy spotkania w regulaminowym czasie gry.

Na zegarze wybiła jednak 90. minuta spotkania, a wynik wciąż prowadził do serii rzutów karnych. W 5. minucie doliczonego czasu stało się jednak coś, co wprawiło fanów "Dumy Katalonii" w istną euforię - Alvaro Cortes umieścił piłkę w siatce, dając tym samym swojej drużynie jednobramkowe prowadzenie w absolutnie kluczowym momencie spotkania.

Wydawać by się mogło, że po wyczynie młodego Hiszpana juniorzy FC Barcelony byli już tegorocznymi triumfatorami Pucharu Interkontynentalnego U-20. Sami zawodnicy prawdopodobnie również tak myśleli, co wprowadziło w ich szeregach niemałe rozluźnienie. To zakończyło się istną katastrofą - niespełna 2 minuty po golu Cortesa piłkarze Flamengo doprowadzili do ponownego wyrównania wyniku spotkania. Musiało się o ono więc rozstrzygnąć w serii "jedenastek". Ta ostatecznie potoczyła się po myśli juniorów brazylijskiej drużyny, którzy tym samym obronili tytuł, wywalczony w poprzednim sezonie. FC Barcelona musiała się więc obejść smakiem.

Piłkarz w czarno-czerwonym stroju próbuje zdobyć piłkę przy bramkarzu ubranym w pomarańczowy strój, leżącym na murawie, podczas dynamicznej akcji na boisku piłkarskim.
Kadr z meczu Flamengo U-20 - Barcelona U-19Jorge RodriguesEast News
Bramkarz ubrany w niebieski strój z logo klubu stoi na boisku, trzymając jedną rękę w górze, w tle leżący na murawie zawodnik i rozmazana publiczność stadionu.
Kadr z meczu Flamengo U-20 - Barcelona U-19Jorge RodriguesEast News
Zawodnicy drużyny piłkarskiej w czerwono-czarnych koszulkach celebrują zwycięstwo, jeden z nich unosi puchar, a pozostali cieszą się i robią zdjęcia, na szyjach mają medale.
Piłkarze Flamengo U-20 z Pucharem InterkontynentalnymJorge RodriguesEast News
RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports

