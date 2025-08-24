Początek sezonu 2025/2026 z całą pewnością nie był łaskawy dla Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony musiał obserwować inauguracyjne spotkanie rozgrywek z pozycji widza, bowiem występ uniemożliwiła mu kontuzja, której nabawił się przed rozpoczęciem nowej kampanii.

Na szczęście nie była ona zbyt poważna i już w 2. kolejce hiszpańskiej La Ligi 37-latek ponownie zameldował się w składzie Hansiego Flicka. Tym razem nie był on jednak pierwszym wyborem szkoleniowca, ponieważ ten zdecydował się postawić na Ferrana Torresa jako podstawowego napastnika. Hiszpan odwdzięczył się trenerowi trafieniem, które pozwoliło FC Barcelonie wyrównać wynik starcia z Levante. Polak również pojawił się na murawie, lecz dopiero w 76. minucie meczu.

Tym samym bezpośredni rywal Lewandowskiego stał się jednym z dwóch graczy, którzy na obecnym etapie rozgrywek mogą pochwalić się minimum dwoma trafieniami na swoim koncie. To świetna informacja dla "Dumy Katalonii", jednak w kontekście polskiego napastnika może się ona okazać zgubna.

Ferran błyszczy na starcie sezonu La Ligi. To może odbić się na pozycji Lewandowskiego

Jak podaje portal "as.com", świetne występy Ferrana Torresa znacznie przybliżyły go do wywalczenia sobie pozycji w wyjściowym składzie Hansiego Flicka. Hiszpan ma wchodzić bowiem w absolutnie najważniejszy okres swojej kariery, który w połączeniu z wygasającym wraz z końcem sezonu kontraktem Lewandowskiego, daje mu swego rodzaju przewagę w walce o miano podstawowej "9" FC Barcelony.

Co więcej, Ferran Torres ma posiadać duże poparcie w osobie Deco, który z powodu uznania dla rozwoju napastnika, miał odłożyć szukanie następcy Lewandowskiego na dalszy plan. 25-latek wykazuje się bowiem znacznie większą "agresywnością" oraz niezaprzeczalną skutecznością na pozycji środkowego napastnika, niż miało to miejsce w poprzednich sezonach.

Na podstawie przytoczonych wyżej argumentów, w Hiszpanii pojawiły się spekulacje dotyczące roli Ferrana Torresa w nadchodzącym spotkaniu przeciwko Rayo Vallecano. Dziennikarze wspomnianego wcześniej portalu nie wyobrażają sobie, aby po tak fenomenalnym początku zmagań Hiszpan miał zostać sprowadzony do roli rezerwowego. Tym samym zakładają, że na ławce najprawdopodobniej posadzony zostanie Robert Lewandowski.

Co więcej, jakiś czas temu sam Flick zapowiedział, iż Polak traci "priorytet" w obsadzie pozycji napastnika drużyny na rzecz batalii o wyjściowy skład z między innymi Ferranem Torresem. Zdaje się więc, iż jesteśmy właśnie świadkami sytuacji, która od lat nie miała miejsca w przypadku kariery Lewandowskiego - konieczności wywalczenia sobie miejsca w podstawowym składzie reprezentowanej drużyny.

Robert Lewandowski ATSUSHI TOKUMARU/Aflo Images/East News East News

Robert Lewandowski i Ferran Torres LLUIS GENE / AFP AFP

Robert Lewandowski i Hansi Flick Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports