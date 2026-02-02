Fatalne wieści dla Barcelony. Dzień przed meczem. Jest oficjalny komunikat
Po ligowym meczu przeciwko Elche (3:1) FC Barcelona wraca do rozgrywek o Puchar Króla. Tam na etapie ćwierćfinału zmierzy się z Albacete, które wcześniej sensacyjnie wyeliminowało Real Madryt. Okazuje się, że drużynie Hansiego Flicka nie będzie mógł pomóc jeden z gwiazdorów. Klub oficjalnie poinformował o kontuzji swojego zawodnika. O kim mowa?
Po porażce z 1:2 Realem Sociedad w połowie stycznia Barcelona wróciła na właściwe tory. Od tamtej pory mistrzowie Hiszpanii pokonywali kolejno Slavię Praga w Lidze Mistrzów (4:2), Real Oviedo (3:0), FC Kopenhagę (4:1) i Elche (3:1). Ostatnie ze spotkań zostało rozegrane w sobotę.
W podstawowym składzie na stracie 22. kolejki La Liga pojawił się Raphinha. Niespodziewanie Brazylijczyk opuścił boisko tuż po pierwszej połowie. W jego miejsce pojawił się Marcus Rashford.
Oficjalnie. Barcelona przekazała wieści o kontuzji gwiazdora
Hiszpańskie media od razu zaczęły zastanawiać się, czy ze zdrowiem 29-latka stało się coś poważnego. W poniedziałek Raphinha nie wziął udziału w treningu drużyny. Tuż po godz. 12:00 doczekaliśmy się oficjalnego komunikatu medycznego ze strony katalońskiego klubu.
Jak się okazało, zmiana skrzydłowego w meczu z Elche nie była przypadkowa. Piłkarz zmaga się z drobnym urazem, który wykluczy go z wtorkowego spotkania w Pucharze Króla przeciwko Albacete. "Raphinha cierpi na przeciążenie mięśnia przywodziciela prawej nogi. Ze względów bezpieczeństwa opuści jutrzejszy mecz z Albacete. Przewidywany czas jego rekonwalescencji to tydzień" - czytamy.
Javi Miguel z dziennika "AS" dodaje, że nie są to poważne dolegliwości, jednak w Barcelonie wszyscy wolą dmuchać na zimne. Jeśli pauza Raphinhi faktycznie potrwa siedem dni, może zabraknąć go w meczu z RCD Mallorką w 23. kolejce, który zaplanowano na najbliższą sobotę o godz. 16:15.
Hansi Flick z pewnością ubolewa nad urazem 29-latka, który w ostatnich meczach spisywał się świetnie. Łącznie w tym sezonie rozegrał do tej pory 22 spotkania. Strzelił w nich 13 goli i zanotował pięć asyst.
Spotkanie Albacete - FC Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla odbędzie się we wtorek 3 lutego o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.