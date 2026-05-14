Fatalne pożegnanie Lewandowskiego. UEFA wchodzi do gry. I ogłasza sankcje

Powoli opada już euforia po niedzielnym El Clasico. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Barcelona pokonała u siebie Real Madryt 2:0 i zapewniła sobie mistrzowski tytuł. Trzeci na przestrzeni czterech ostatnich lat.

"Duma Katalonii" wciąż czeka jednak z utęsknieniem na triumf w Champions League. W tym sezonie udało się dotrzeć tylko do ćwierćfinału. Tam lepsze okazało się Atletico Madryt. UEFA niespodziewanie wróciła do tej konfrontacji właśnie teraz.

UEFA nakłada na Barcelonę karę za wyjazdowy mecz z Atletico Madryt. Dla "Lewego" to pożegnanie z LM?

W pierwszym meczu 1/4 finału "Blaugrana" w roli gospodarza przegrała z Atletico 0:2. W Madrycie pokonała rywala 2:1 i musiała pożegnać się z rozgrywkami. O sędziowskich kontrowersjach z tej konfrontacji za chwilę nikt już nie będzie pamiętał.

Po miesiącu do potyczki na Estadio Metropolitano wraca UEFA. I nakłada sankcje. Klub z Katalonii został ukarany grzywną w wysokości 22,5 tys. euro. Z tego 20 tys. euro to pokłosie opóźnienia przez piłkarzy rozpoczęcia drugiej połowy spotkania, a 2,5 tys. euro - efekt odpalenia przez kibiców "Barcy" środków pirotechnicznych.

Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski pożegnał się tym dwumeczem z LM jako zawodnik Barcelony. W pierwszej potyczce został ściągnięty z murawy w przerwie. W rewanżu wszedł do gry w 68. minucie. W obu spotkaniach nie wpisał się na listę strzelców.

Odejście "Lewego" z Barcelony jest już w zasadzie przesądzone. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Może zostać, ale jako rezerwowy i z mocno okrojoną pensją. Na taki scenariusz nie jest gotowy.

Polak wciąż chce być pierwszoplanową postacią zespołu, nawet jeśli miałby zamienić ligę na słabszą. Wiele wskazuje na to, że przyjmie ofertę saudyjskiego Al-Hilal. Z gwarancją gry i kosmicznymi apanażami na poziomie 90 mln euro rocznie.

