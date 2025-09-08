Fatalna wiadomość z Barcelony przerwała świętowanie Lewandowskiego. Wieszczą koniec
Robert Lewandowski w niedzielny wieczór miał wiele powodów do świętowania. Reprezentacja Polski wygrała 3:1 z Finlandią i przybliżyła się do awansu na mistrzostwa świata, a autorem jednego z trafień był właśnie "Lewy". Tego samego dnia urodziny obchodziła również jego małżonka - Anna Lewandowska. Świętowanie 37-latka przerwać mogła jednak fatalna wiadomość, jaka nadciągnęła z Barcelony.
Reprezentacja Polski w niedzielę rozegrała jeden z najlepszych meczów od wielu miesięcy i wreszcie odniosła przekonujące zwycięstwo w meczu o punkty. "Biało-Czerwoni" pokonali 3:1 Finlandię, a niewiele zabrakło, żeby zagrali na zero z tyłu. W końcowych minutach w grę piłkarzy Jana Urbana wkradło się lekkie rozprężenie, w efekcie czego padł gol Benjamina Kallmana.
Powodów do świętowania tego dnia Robert Lewandowski miał wiele. Nie dość, że kapitan był autorem trafienia na 2:0, to jeszcze 7 września celebrował urodziny swojej żony - Anny. Przerwać świętowanie Lewandowskiego mogła jednak przykra wiadomość, która nadciągnęła prosto z Barcelony.
Gavi znów kontuzjowany. Wiadomość dotarła do Lewandowskiego
Stan zdrowia Gaviego jest gorszy, aniżeli spekulowano i niewykluczone, że bliski kolega Roberta Lewandowskiego będzie musiał przejść operację. To prawdopodobnie wykluczyłoby go z gry przynajmniej do końca rundy jesiennej.
Wychowanek "Dumy Katalonii" opuścił ostatnie spotkanie z powodu dolegliwości kolana. Tego samego, w którym w sezonie 2023/24 doznał zerwania więzadeł krzyżowych. Wygląda na to, że doszło do nawrotu problemów w tej sferze.
Dziennikarze redakcji SPORT poinformowali, że o ile więzadło jest w dobrym stanie, o tyle Gavi będzie potrzebował przejść zabieg artroskopii kolana, zwanej "czyszczeniem". Pozwala to na diagnozę i leczenie uszkodzeń chrząstek, łąkotek czy więzadeł, takich jak usunięcie fragmentów chrząstki, wycięcie uszkodzonej łąkotki. To jednak scenariusz względnie pozytywny.
Jak długo potrwa przerwa Gaviego? Konieczna może być operacja
Zdaniem niektórych mediów problem reprezentanta Hiszpanii jest poważniejszy i mogło dojść do uszkodzenia łąkotki. Javi Miguel przekazał, że zabieg wykluczyłby go z gry na okres około miesiąca. Pod warunkiem, że rekonwalescencja będzie przebiegała prawidłowo. A o to kibice mają spore obawy.
Gavi od czasu zerwania więzadeł krzyżowych nie był w stanie nawiązać do swojej najlepszej dyspozycji z sezonu 2022/23. Stracił także miejsce w wyjściowym składzie "Blaugrany". Tak poważny uraz mocno naznaczył jego karierę, a każde kolejne doniesienia o problemach zdrowotnych wyglądają w kontekście jego historii fatalnie.