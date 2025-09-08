Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fatalna wiadomość z Barcelony przerwała świętowanie Lewandowskiego. Wieszczą koniec

Aktualizacja

Robert Lewandowski w niedzielny wieczór miał wiele powodów do świętowania. Reprezentacja Polski wygrała 3:1 z Finlandią i przybliżyła się do awansu na mistrzostwa świata, a autorem jednego z trafień był właśnie "Lewy". Tego samego dnia urodziny obchodziła również jego małżonka - Anna Lewandowska. Świętowanie 37-latka przerwać mogła jednak fatalna wiadomość, jaka nadciągnęła z Barcelony.

Wieści o kontuzji gwiazdy Barcelony dotarły do Roberta Lewandowskiego
Reprezentacja Polski w niedzielę rozegrała jeden z najlepszych meczów od wielu miesięcy i wreszcie odniosła przekonujące zwycięstwo w meczu o punkty. "Biało-Czerwoni" pokonali 3:1 Finlandię, a niewiele zabrakło, żeby zagrali na zero z tyłu. W końcowych minutach w grę piłkarzy Jana Urbana wkradło się lekkie rozprężenie, w efekcie czego padł gol Benjamina Kallmana.

Powodów do świętowania tego dnia Robert Lewandowski miał wiele. Nie dość, że kapitan był autorem trafienia na 2:0, to jeszcze 7 września celebrował urodziny swojej żony - Anny. Przerwać świętowanie Lewandowskiego mogła jednak przykra wiadomość, która nadciągnęła prosto z Barcelony.

    Gavi znów kontuzjowany. Wiadomość dotarła do Lewandowskiego

    Stan zdrowia Gaviego jest gorszy, aniżeli spekulowano i niewykluczone, że bliski kolega Roberta Lewandowskiego będzie musiał przejść operację. To prawdopodobnie wykluczyłoby go z gry przynajmniej do końca rundy jesiennej.

    Wychowanek "Dumy Katalonii" opuścił ostatnie spotkanie z powodu dolegliwości kolana. Tego samego, w którym w sezonie 2023/24 doznał zerwania więzadeł krzyżowych. Wygląda na to, że doszło do nawrotu problemów w tej sferze.

    Dziennikarze redakcji SPORT poinformowali, że o ile więzadło jest w dobrym stanie, o tyle Gavi będzie potrzebował przejść zabieg artroskopii kolana, zwanej "czyszczeniem". Pozwala to na diagnozę i leczenie uszkodzeń chrząstek, łąkotek czy więzadeł, takich jak usunięcie fragmentów chrząstki, wycięcie uszkodzonej łąkotki. To jednak scenariusz względnie pozytywny.

    Turcja - Hiszpania. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Jak długo potrwa przerwa Gaviego? Konieczna może być operacja

    Zdaniem niektórych mediów problem reprezentanta Hiszpanii jest poważniejszy i mogło dojść do uszkodzenia łąkotki. Javi Miguel przekazał, że zabieg wykluczyłby go z gry na okres około miesiąca. Pod warunkiem, że rekonwalescencja będzie przebiegała prawidłowo. A o to kibice mają spore obawy.

    Gavi od czasu zerwania więzadeł krzyżowych nie był w stanie nawiązać do swojej najlepszej dyspozycji z sezonu 2022/23. Stracił także miejsce w wyjściowym składzie "Blaugrany". Tak poważny uraz mocno naznaczył jego karierę, a każde kolejne doniesienia o problemach zdrowotnych wyglądają w kontekście jego historii fatalnie.

    Młody piłkarz w jasnozielonej koszulce Barcelony, z krótkimi włosami, wskazuje ręką kierunek podczas meczu, tło zamazane z widownią stadionu.
    GaviDAVID ALIAGAAFP
    Dwóch piłkarzy w niebiesko-bordowych koszulkach świętuje sukces podczas meczu, jeden z nich głośno wyraża radość, drugi trzyma go za ramię, a w tle widoczna jest nieostra publiczność i reklama.
    Gavi i Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i orłem na piersi znajduje się na murawie podczas meczu, wokół tłum kibiców i sędzia ubrany na pomarańczowo, atmosfera stadionowa.
    Robert LewandowskiKrzysztof PorębskiNewspix.pl

