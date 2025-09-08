Fatalna wiadomość z Barcelony przerwała świętowanie Lewandowskiego. Wieszczą koniec

Reprezentacja Polski w niedzielę rozegrała jeden z najlepszych meczów od wielu miesięcy i wreszcie odniosła przekonujące zwycięstwo w meczu o punkty. "Biało-Czerwoni" pokonali 3:1 Finlandię, a niewiele zabrakło, żeby zagrali na zero z tyłu. W końcowych minutach w grę piłkarzy Jana Urbana wkradło się lekkie rozprężenie, w efekcie czego padł gol Benjamina Kallmana.

Powodów do świętowania tego dnia Robert Lewandowski miał wiele. Nie dość, że kapitan był autorem trafienia na 2:0, to jeszcze 7 września celebrował urodziny swojej żony - Anny. Przerwać świętowanie Lewandowskiego mogła jednak przykra wiadomość, która nadciągnęła prosto z Barcelony.

Gavi znów kontuzjowany. Wiadomość dotarła do Lewandowskiego

Stan zdrowia Gaviego jest gorszy, aniżeli spekulowano i niewykluczone, że bliski kolega Roberta Lewandowskiego będzie musiał przejść operację. To prawdopodobnie wykluczyłoby go z gry przynajmniej do końca rundy jesiennej.

Wychowanek "Dumy Katalonii" opuścił ostatnie spotkanie z powodu dolegliwości kolana. Tego samego, w którym w sezonie 2023/24 doznał zerwania więzadeł krzyżowych. Wygląda na to, że doszło do nawrotu problemów w tej sferze.

Dziennikarze redakcji SPORT poinformowali, że o ile więzadło jest w dobrym stanie, o tyle Gavi będzie potrzebował przejść zabieg artroskopii kolana, zwanej "czyszczeniem". Pozwala to na diagnozę i leczenie uszkodzeń chrząstek, łąkotek czy więzadeł, takich jak usunięcie fragmentów chrząstki, wycięcie uszkodzonej łąkotki. To jednak scenariusz względnie pozytywny.

Turcja - Hiszpania. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jak długo potrwa przerwa Gaviego? Konieczna może być operacja

Zdaniem niektórych mediów problem reprezentanta Hiszpanii jest poważniejszy i mogło dojść do uszkodzenia łąkotki. Javi Miguel przekazał, że zabieg wykluczyłby go z gry na okres około miesiąca. Pod warunkiem, że rekonwalescencja będzie przebiegała prawidłowo. A o to kibice mają spore obawy.

Gavi od czasu zerwania więzadeł krzyżowych nie był w stanie nawiązać do swojej najlepszej dyspozycji z sezonu 2022/23. Stracił także miejsce w wyjściowym składzie "Blaugrany". Tak poważny uraz mocno naznaczył jego karierę, a każde kolejne doniesienia o problemach zdrowotnych wyglądają w kontekście jego historii fatalnie.

Gavi DAVID ALIAGA AFP

Gavi i Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski Krzysztof Porębski Newspix.pl