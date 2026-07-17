- Chcę odejść, najlepszym rozwiązaniem dla mnie jest transfer. Chcę spełnić swoje marzenie - mówił Julian Alvarez po jednym z meczów fazy grupowej mundialu.

Media nie mają wątpliwości, że tym marzeniem jest gra dla FC Barcelona. Atletico Madryt od początku robiło wszystko, aby storpedować ten transfer i wręcz atakowało "Dumę Katalonii za to, że ta interesuje się Argentyńczykiem. Wiadomo było, że nie będzie łatwo.

W ostatnim czasie prezes Joan Laporta otwarcie przyznał, że Barcelona chce sprowadzić Alvareza i złożyła już nawet propozycję, która jest "ograniczona czasowo". Teraz prezes Atletico odpowiedział na te słowa.

Angel Gil Marin otwarcie zakomunikował, że nie sprzeda Juliana Alvareza ani za 100, ani za 150, ani nawet za 200 milionów. Według działacza Argentyńczyk na pewno zostanie w Atletico Madryt. Wbrew swojej woli.

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Alvarez ostatecznie zdradzony? Dwa dni przed finałem. Bolesna wiadomość

Takie słowa prezesa musiały zaboleć Alvareza, który w przeszłości miał otrzymać od Atletico Madryt obietnicę. Klub zapewnił, że nie będzie przeszkadzał mu w spełnieniu jego marzenia, jeśli na stole pojawi się odpowiednia oferta.

Zajmujący się tą sprawą dziennikarz Jota Jordi zwraca uwagę na to, że prezes Atletico Madryt zadał piłkarzowi taki cios na dwa dni przed wielkim finałem mundialu, w którym Alvarez przecież ma zagrać.

Co więcej, jego rywalem będzie reprezentacja Hiszpanii, a więc kraju, w którym znajduje się siedziba Atletico. To jeszcze podnosi emocje związane z tym komunikatem. Pojawiła się bowiem teoria, że został on wystosowany celowo akurat teraz, aby zdekoncentrować Juliana Alvareza w kluczowym momencie turnieju.

- To jest to, co ten Pan ma na myśli, jeśli chodzi o Juliana. 48 godzin przed finałem mundialu. Ten sam, który obiecał mu, że pozwoli mu spełnić marzenie o grze w Barçy. Przez zatkanie uszu swoim zwolennikom znów krzywdzi piłkarza. Julian musi być skupiony na tym finale, który teraz jest najważniejszy. Julián nie będzie mówił… na razie. Ten, kto wierzy, że to już koniec, bardzo się myli - skomentował Jota Jordi.

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W tym momencie relacje Atletico Madryt z FC Barcelona są fatalne. Klub ze stolicy po ostrej rywalizacji w poprzednim sezonie oraz zamieszaniu z Alvarezem wydaje się darzyć "Dumę Katalonii" jeszcze większą niechęcią, niż Real Madryt.

Bardzo możliwe, że po finale mundialu Julian Alvarez jeszcze raz zabierze głos. Piłkarski świat żyje w niepewności, dopóki Argentyna walczy o puchar. Po imprezie temat może zostać wznowiony z podwójną mocą.

Julian Alvarez Jose HERNANDEZ / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Julian Alvarez Ulrik Pedersen AFP

Julian Alvarez Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP





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