Real Madryt znajduje się w trudnym momencie w swojej najnowszej historii. Istnieje bowiem możliwość, że "Królewscy" drugi sezon z rzędu zakończą bez jednego z trzech najważniejszych trofeów. Zespół z Madrytu ma przed sobą tak naprawdę ostatnią szansę na uratowanie rozgrywek.

Tą jest rzecz jasna Liga Mistrzów. Zadanie nie należy jednak do łatwych. Aby uratować sezon ekipa prowadzona przez Alvaro Arbeloę musi bowiem odrobić stratę jednego gola w spotkaniu z Bayernem Monachium. Co wiecej, rewanż odbędzie się na Allianz Arenie, a Real zwykle cudów dokonywał na Santiago Bernabeu.

Real sprzeda wychowanka. Nie ma szans na grę przy Mbappe

Nadzieja kibiców Realu oparta jest oczywiście na Kylianie Mbappe i Viniciusie Juniorze. W pewnym momencie sezonu można było myśleć o tym, że swój udział będzie miał Gonzalo Garcia. Hiszpan miał świetne wejście do drużyny, został królem strzelców Klubowych Mistrzostw Świata. Później również odegrał swoją rolę.

Od kilkunastu tygodni Gonzalo jest jednak zepchnięty na boczny tor. Jak się okazuje, prowadzi to do sprzedaży Hiszpana. Taką decyzję miały podjąć władze klubu. Szczegóły przekazał Mario Cortegana z "The Athletic". 22-latek nie znajduje się w planach Realu na sezon 2026/2027.

Real nie rozważa wypożyczenia swojego wychowanka. Celem jest spieniężenie jego karty zawodniczej. Nie musi oznaczać to sprzedania całości praw. Real w ostatnich latach wiele zyskiwał na pozbywaniu się 50% praw do swoich wychowanków. Może tak być także w tym przypadku, aby kontrolować rozwój Gonzalo.

Wobec sprzedaży 22-latka "Królewscy" nie będą rozważać żadnych ofert za Endricka. 19-letni Brazylijczyk latem wróci do Realu po półrocznym wypożyczeniu do Olympique Lyon, gdzie momentami zachwyca. Gonzalo w tym sezonie wystąpił w Realu w 33 meczach. Strzelił sześć goli i dwa razy asystował. Zyskiwał na nieobecnościach Mbappe.

