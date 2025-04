Fanka wstawiła nagranie ze Szczęsnym. W komentarzach poruszenie

Wojciech Szczęsny uciął sobie pogawędkę z fanką

Na nagraniu widać, jak Wojciech Szczęsny w codziennym stroju, z Liamem i małą Noelką w wózku, rozmawia z fanką, a przede wszystkim zwraca uwagę na jej psiego towarzysza . Udało mu się go pogłaskać, a potem kibicka zapytała, czy nie chciałby, by jej pupil spróbował podać mu łapę.

Hansi Flick wsparł Szczęsnego. "Wygrywamy razem, przegrywamy razem".

Szczęsny zapytał, jakiej komendy po hiszpańsku miałby użyć, by ta sztuczka mogła się udać. Kilka "pata" wystarczyło, by pies posłuchał i podał łapę. Bramkarz Barcelony wydawał się wniebowzięty. Postanowił jeszcze trochę pogłaskać zwierzaka. Nagranie szybko zrobiło furorę w sieci.

Wojciech Szczęsny uwielbiany przez komentujących

"Aaa, słodziak (chodzi mi o Szczęsnego)", "Jak tu go nie kochać", "Legenda", "Wojtas szef", "Tak się buduje legendę" - takie i wiele innych komentarzy pojawiło się pod nagraniem. Niektórzy pisali nawet, że Szczęsny jest ich ulubionym zawodnikiem grającym w Barcelonie i lubią go, choć sami nie kibicują klubowi.

Choć cały świat śmieje się z "przerwy na papierosa", a konkretnie z nawyku palenia u Szczęsnego, to zdobył on sobie sympatię wielu kibiców swoim podejściem. Bramkarz świetnie operuje humorem i jest bardzo otwarty, chętnie też spotyka się z kibicami i ma bardzo dobre podejście m.in. do dzieci, co widać było na zgrupowaniach kadry, gdy podchodzili do niego młodzi kibice.