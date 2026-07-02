Fala rozstań z Barceloną. Lewandowski, a teraz jeszcze on. Klamka zapadła

Wielkie zmiany czekają w nowym sezonie Barcelonę, co ściśle związane jest z odejściem Roberta Lewandowskiego. Po czterech latach pełnych sukcesów kapitan reprezentacji Polski rozstał się z "Blaugraną" i postanowił podpisać umowę z Chicago Fire. Jego transfer błyskawicznie wywołał w Stanach Zjednoczonych poruszenie.

Jak wynika z ustaleń mediów, "Lewy" może zapoczątkować prawdziwą falę rozstań z Barcą. Okienko dopiero co się otworzyło, a kolejny transfer jest już o krok.

Nie tylko Lewandowski. Młody talent rozstaje się z Barceloną

Mowa o Danim Rodriguezie, który postrzegany był za jeden z największych talentów La Masii ostatnich lat. Skrzydłowy miał nawet okazję zadebiutować w drużynie Hansiego Flicka - w sezonie 2024/25 rozegrał 38 minut przeciwko Realowi Valladolid. Niestety później zmagał się z wieloma urazami, które zahamowały jego rozwój i pozbawiły kolejnych szans.

Trener brał go również pod uwagę w ubiegłej kampanii wobec problemów zdrowotnych wielu gwiazd. Ostatecznie jednak wychowanek kolejnej szansy się nie doczekał, a teraz ma definitywnie opuścić stolicę Katalonii.

Fabrizio Romano poinformował, że 20-latek podpisze kontrakt z Dinamem Zagrzeb, gdzie przeniesie się na zasadzie transferu definitywnego. FC Barcelona miała zagwarantować sobie jednak umieszczenie w jego kontrakcie klauzuli, aby mogła go w przyszłości odkupić po atrakcyjniejszej cenie. Kierunek mimo wszystko zaskakuje.

Fala rozstań z "Dumą Katalonii". Oni będą następni

Następni w kolejce do odejścia z Barcelony są Marc Casado i Roony Bardghji. Hiszpan nie może liczyć na regularne występy i jest zdecydowany na poszukanie nowego pracodawcy. Szwed natomiast wciąż figuruje w planach Flicka, jednak wspólnie z klubem uzgodniono, że najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie wypożyczenie go.

Z klubem rozstał się także już Marcus Rashford, który nie został ostatecznie wykupiony z Manchesteru United. Anglik miał wielką nadzieję na pozostanie, ale jego cena okazała się dla Barcy zbyt wygórowana. Bilans reprezentantów "Lwów Albionu" będzie się jednak zgadzął, bo latem mistrzowie Hiszpanii sprowadzili za 80 milionów euro Anthony'ego Gordona.

Definitywnie z "Azulgraną" rozstał się również Inaki Pena. Bramkarz trafił do Panathinaikosu. Z Anderem Astralagą, grającym na tej samej pozycji, nie przedłużono natomiast kontraktu.

Dani Rodriguez Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski DAVID ALIAGA AFP

Inaki Pena JOSE BRETON AFP





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport