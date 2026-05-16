Ewa Pajor z wielkim triumfem. Polka dokłada kolejne trofeum do gabloty w Barcelonie
Ewa Pajor właściwie nie przestaje wygrywać w barwach FC Barcelona. Polka razem z koleżankami pokonała Atletico Madryt w finale Pucharu Królowej 3:1. Pajor zapisała na swoim koncie asystę.
Ewa Pajor w barwach FC Barcelona właściwie nieustannie triumfuje. Polka przyzwyczaiła się z pewnością do wstawiania kolejnych trofeów do gabloty. Tak naprawdę do kolekcji brakuje jej tylko jednego, najważniejszego - Ligę Mistrzyń.
W finałach Pajor już była kilkukrotnie, ale zawsze kończyła je jako pokonana. Niebawem pojawi się kolejna szansa na triumf. FC Barcelona w finale rozgrywek zmierzy się z żeńską drużyną Olympique Lyon.
Barcelona triumfuje. Kolejne trofeum dla Pajor
Przedsmakiem przed tym finałem była rywalizacja bezpośrednia o Puchar Królowej. Finał walki o ten tytuł miał miejsce w sobotę 16 maja. Spotkanie na Estadio de Gran Canaria Barcelona mierzyła się z Atletico Madryt.
Faworytkami były oczywiście zawodniczki "Blaugrany". Strzelanie rozpoczęło się dość szybko, bo już w 23. minucie. Wynik otworzyła Claudia Pina, która wykorzystała podanie Ewy Pajor. Tym samym Polka zapisała na swoim koncie asystę.
Jeszcze do końca pierwszej części rywalizacji wynik wydawał się tak naprawdę właściwie rozstrzygnięty, bo FC Barcelona prowadziła już 3:0. Druga część rywalizacji rozpoczęła się jednak od trafienia Atletico jeszcze w pierwszym kwadransie. Kibice Barcelony mogli obawiać się o końcowy wynik. Ostatecznie Barcelona wygrała 3:1 i Ewa Pajor może cieszyć się z kolejnego pucharu w swojej gablocie.